Añez acudirá a los tribunales internacionales por el caso ‘Golpe de Estado II’

La familia de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, y su familia, han anunciado su intención de acudir a instancias internacionales para recurrir la sentencia por la que fue condenada el viernes a 10 años de prisión por el caso ‘Golpe de Estado II’.

La familia de Añez ha asegurado que llevarán el caso a la justicia internacional porque el proceso judicial ha tenido “irregularidades” y “violaciones de derechos humanos”.

Carolina Ribera, su hija, aseguró que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque “se han agotado todas las instancias y aquí no hay justicia”: “En la vía internacional ya no hay partidos políticos, ya no hay injerencia política, ya no hay venganza”, dijo.

La oposición boliviana ha anunciado movilizaciones esta semana para mostrar su rechazo a la condena contra Añez: “A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones”, anunciaba Manuel Morales del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

ACUSA A EVO MORALES

Jeanine Áñez ha acusado al expresidente de Bolivia Evo Morales de estar detrás de la pena de diez años de prisión que se le impuso este fin de semana en el marco del conocido como caso ‘Golpe de Estado II’, después de que la Justicia considerara que había violado la Constitución al autoproclamarse presidenta en 2019.

En sus acusaciones, Áñez ha hecho mención a unas declaraciones de Morales en las que asegura que tras reunirse con, entre otros, el presidente, Luis Arce; el vicepresidente, David Choquehuanca; o los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo; coincidieron en procesarla por vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades.

“Inculpa a su propio gobierno, a Arce y Choquehuanca, Lima, del Castillo, su abogado personal Procurador (el procurador general, Wilfredo Chávez), su delfín Andrónico (Rodríguez, presidente del Senados), sus jueces y fiscales de condenarme por orden suya”, ha escrito este lunes en Twitter.

“¡Puede dictar 100 años presa y seguirá siendo prófugo y cobarde! Fue fraude. Fue sucesión”, ha insistido Áñez, cuya familia anunció el domingo que recurrirían la sentencia apelando a instancias internacionales debido a la presencia de “irregularidades” durante todo el proceso y la falta de justicia en Bolivia.

Áñez, en prisión preventiva desde marzo de 2021, ha sido castigada con diez años de cárcel por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Morales se vio forzado a dejar el cargo por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectase posibles irregularidades. Pocos días después, Áñez, entonces senadora, se autoproclamó presidenta.