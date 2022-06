El duro mensaje de la ex fiscal de Crimea tras ser despedida por Putin

El presidente Vladimir Putin ha ordenado el cese de la popular ex fiscal de Crimea, la ucraniana de nacimiento Natalia Poklonskaya, despedida de su cargo en el gobierno ruso semanas después de criticar la guerra de Moscú en Ucrania, a la que calificó de “catástrofe”. El líder del Kremlin ha cesado a Poklonskaya de su actual cargo como subdirectora de la Agencia de Asuntos Federales de la Comunidad de Estados Independientes, informa The Moscow Times. Esta joven y conocida figura de la política rusa alcanzó altas cotas de popularidad por su papel implacable al servicio del Kremlin durante la invasión y anexión rusa de Crimea en 2014.

Poklonskaya, de 42 años, llegó a ser la fiscal general más joven de Rusia, pero poco a poco se fue desmarcando del régimen. Asumió su actual cargo en febrero de 2022 tras negarse a postularse para un segundo mandato como diputada del partido gobernante Rusia Unida en la cámara baja. En un mensaje en Telegram dijo que “cambiará de trabajo” y agradeció al presidente su “apoyo y confianza”.

El despido de Poklonskaya se produce después de que la ex diputada se pronunciara en contra de la invasión de Moscú a su Ucrania natal: “Muere gente, se destruyen casas y ciudades enteras provocando millones de refugiados. Los cuerpos y las almas son mutilados. Mi corazón está todo por el dolor”. En su duro mensaje, dijo: “Mis dos países nativos se están matando entre sí, eso no es lo que yo quería y no es lo que quiero”, lamentó en un video en un foro internacional.

Poklonskaya criticó la difusión del símbolo Z a favor de la guerra de Rusia, y sus comentarios han provocado la indignación de altos cargos rusos, como su jefe en la citada agencia Rossotrudnichestvo, Yevgeny Primakov. Más tarde afirmó que la letra Z era un símbolo de la “liberación de Ucrania del mal evidente de los terroristas y bandidos”.

Poklonskaya se convirtió en el centro de atención internacional cuando fue nombrada fiscal general de la península de Crimea anexada a Rusia en 2014. Gracias a una petición de Poklonskaya, se prohibió el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea tras ser calificado por Rusia como “extremista”. Fue elegida miembro de la Duma estatal de la cámara baja en 2016, pero no buscó la reelección en 2021.