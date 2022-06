¿Hay que pactar con Putin o “humillar” a Rusia como se hizo con Alemania en 1918?

¿Es mejor dialogar con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre su invasión de Ucrania o aislarlo? ¿Debería Kyiv hacer concesiones para poner fin a la guerra, o eso envalentonaría al Kremlin? ¿Vale la pena aumentar las sanciones contra Rusia por los daños colaterales? Estas son algunas de las preguntas que ponen a prueba la alianza internacional formada en torno a Ucrania en los días posteriores a la invasión rusa pero que, tres meses después de la guerra, se está tensando, tal y como han reconocido funcionarios y diplomáticos.

Mientras los gobiernos occidentales lidian con la inflación y los costos de la energía, países como Italia y Hungría han pedido un alto el fuego. Eso podría allanar el camino para la reducción de las sanciones y poner fin al bloqueo de los puertos ucranianos que ha empeorado la crisis de seguridad alimentaria de los más pobres del mundo.

Sin embargo, Ucrania, Polonia y los países bálticos advierten que no se puede confiar en Rusia y dicen que un alto el fuego le permitiría consolidar victorias territoriales, reagruparse y lanzar más ataques en el futuro. Los rusos han “difundido la narrativa de que esta sería una guerra agotadora, deberíamos sentarnos a la mesa y buscar el consenso”, dijo a Reuters un alto funcionario ucraniano.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho que quiere que Rusia sea “debilitada” y el presidente Joe Biden pidió que se procese a Putin por crímenes de guerra. El primer ministro británico, Boris Johnson, sostiene que Kyiv no debe ser forzada a aceptar un mal acuerdo de paz y que Ucrania “debe ganar”.

Alemania y Francia se han mantenido más ambiguos, prometiendo evitar que Putin gane en lugar de derrotarlo, mientras que al mismo tiempo respaldan nuevas y duras sanciones. “La pregunta que se hace es si volvemos a la Guerra Fría o no. Esa es la diferencia entre Biden, Johnson y nosotros”, dijo a Reuters un aliado del presidente francés, Emmanuel Macron.

Rusia lanzó lo que llama una “operación especial” en Ucrania en febrero, diciendo que era necesaria para librar al país de peligrosos nacionalistas y degradar las capacidades militares de Ucrania, objetivos que Occidente denunció como un pretexto sin fundamento.

Desde entonces, Moscú ha argumentado que el apoyo militar de Washington y sus aliados está prolongando la guerra y disuadiendo a Ucrania de las conversaciones de paz. En marzo, el Kremlin exigió que Ucrania cese la acción militar, cambie su constitución para consagrar la neutralidad, reconozca a Crimea como rusa y las zonas orientales controladas por los separatistas como estados independientes como condición para la paz.

Las fuentes ucranianas y francesas, y los funcionarios de otros países consultados por Reuters para este artículo solicitaron el anonimato para poder hablar libremente sobre políticas diplomáticas y de seguridad delicadas. Las divisiones podrían volverse más pronunciadas a medida que las sanciones y la guerra pasen factura a la economía mundial, lo que podría generar reacciones violentas internas y hacerle el juego a Putin.

“Estaba claro desde el principio que se volverá cada vez más difícil con el tiempo: se acerca la fatiga de la guerra”, dijo el primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, en una entrevista con CNN. “Puede haber diferencias entre aquellos países que tienen vecinos mucho mejores que nosotros y aquellos que tienen una historia diferente como la nuestra, los países bálticos y Polonia”.

TRATAR CON EL SEÑOR PUTIN

Macron ha advertido que cualquier paz no debería “humillar” a Rusia como lo hizo con Alemania en 1918. Él, al igual que el canciller alemán Olaf Scholz, ha mantenido abiertos los canales de comunicación con el Kremlin, provocando consternación en los países más agresivos. El presidente de Polonia comparó las llamadas con hablar con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. “Tendremos que lidiar con el señor Putin en algún momento, a menos que haya un golpe de palacio. Y más aún porque esta guerra debe ser lo más corta posible”, dijo el aliado de Macron.

Scholz dijo que sus llamadas y las de Macron con Putin se utilizaron para transmitir mensajes firmes y claros, y enfatizó que las sanciones a Rusia no terminarán a menos que Putin retire las tropas y acepte un acuerdo de paz aceptable para Kyiv. Sin embargo, uno de los miembros del equipo de Scholz indicó a Reuters que las palabras de Macron habían sido “desafortunadas”. Algunos diplomáticos franceses también han expresado reservas en privado sobre la postura de Macron, diciendo que corre el riesgo de alienar a Ucrania y a los aliados de Europa del Este.

Si bien está agradecida por el apoyo de Occidente, Ucrania se ha enfadado con las sugerencias de que debería ceder territorio como parte de un acuerdo de alto el fuego y, a veces, ha cuestionado si sus aliados estaban debidamente unidos contra Rusia.

La advertencia de Macron de no humillar a Rusia llevó al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a advertir que Francia solo se estaba humillando a sí misma y que las relaciones de Kyiv con Scholz han sido frías.

“No tenemos un Churchill en toda la Unión Europea. No nos hacemos ilusiones al respecto”, dijo el alto funcionario ucraniano, refiriéndose al primer ministro británico en tiempos de guerra, Winston Churchill. Un funcionario de la presidencia francesa señaló que “no hay espíritu de concesión con respecto a Putin o Rusia en lo que dice el presidente”. Francia quería una victoria ucraniana y la restauración de los territorios ucranianos, afirmó el funcionario, y el diálogo con Putin era “no para comprometerse, sino para decir las cosas como las vemos”.

Un alto cargo de la administración estadounidense explicó que Washington expresó más su escepticismo acerca de que Rusia actúe de buena fe, pero negó que haya una “diferencia estratégica” entre los aliados. Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado añadió que Estados Unidos, trabajando junto con sus aliados, ha “cumplido” con Ucrania, con sanciones, transferencias de armas y otras medidas, a pesar de que los detractores desde antes de la invasión ponían en duda la unidad de la alianza. El objetivo, dijo el portavoz, es poner a Ucrania en una posición sólida para negociar.

¿RUSIA DEBILITADA?

Refiriéndose a los comentarios de Austin, el primer funcionario indicó que Washington no tiene intención de cambiar al líder de Rusia, pero quiere ver al país debilitado hasta el punto de que no pueda llevar a cabo un ataque de este tipo contra Ucrania nuevamente. “Todo el mundo se centró en la primera parte de lo que dijo Austin, no en la segunda parte. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda volver a hacer algo así”, dijo el funcionario.

Una fuente del gobierno alemán afirmó que el objetivo de Austin de debilitar a Rusia es problemático. Fue desafortunado que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, del socio de coalición de Scholz, los Verdes, respaldara ese objetivo, dijo la fuente, porque complica la cuestión de cuándo podrían levantarse las sanciones, independientemente de si Ucrania aceptó un acuerdo de paz o no.

Fuentes del gobierno alemán dicen que les preocupa que algunos en Occidente puedan incitar a Ucrania a objetivos militares poco realistas, incluida la recuperación de la península de Crimea anexada por Rusia en 2014, que podría prolongar el conflicto. Baerbock ha dicho públicamente que las sanciones deberían mantenerse hasta que las tropas rusas se retiraran de Crimea.

Mientras tanto, el embajador de Ucrania en Alemania ha criticado repetidamente a Alemania por retrasar el envío de armas pesadas a Ucrania, aunque Berlín ha defendido enérgicamente su historial de apoyo. El asesor principal del presidente Volodymyr Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, señaló las frustraciones de Ucrania: “Rusia no debe ganar, pero no entregaremos armas pesadas; puede ofender a Rusia. Putin debe perder, pero no impongamos nuevas sanciones. Millones morirán de hambre, pero no estamos listos para convoyes militares con granos”, tuiteó el 31 de Mayo. “El aumento de los precios no es lo peor que le espera a un mundo democrático con una política así”, dijo.