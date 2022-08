Leanne Bell, de 37 años, nació con un raro defecto de nacimiento y su caso es muy poco conocido en el mundo. Cuando tenía 28, a esta mujer de Arizona (Estados Unidos) le diagnosticaron “útero didelfo”, que le llevaba a tener dos vaginas, dos úteros y dos cuellos uterinos.

Noticias relacionadas Sexo. La utilidad del orgasmo femenino

Hace varios meses, Leanne decidió ponerse un DIU, y acudió al médico para que le insertaran el dispositivo anticonceptivo. No obstante, la doctora “intentó ponerlo, pero tuvo una reacción de asombro, lo que le llevó a que me hicieran una ecografía”, explica, añadiendo que la técnica de exploración confirmó que tenía otra vagina.

“Ese día no pudieron colocar el DIU porque no puedo tener uno en ambos úteros”, contaba, según The Sun. Así, en un vídeo de TikTok, contó todo lo que tenía que ver acerca de esta condición, desde su día a día hasta su vida sexual.

“Mi primer novio y yo intentamos tener relaciones sexuales y golpeó la pared uterina, que en ese momento no sabíamos que el tabique que separa las dos vaginas podría ser tan afilado”, explica Leanne.”Fue muy doloroso para mi novio. Dijo que nunca lo volvería a hacer”.

Su video en la red social fue visto por millones de usuarios. En él, también explicaba que tener dos conjuntos de órganos reproductores significa tener dos periodos de menstruación. “Por suerte, suelen venir al mismo tiempo”, agrega.

“Tengo que tener mis dos menstruaciones, eso es una mierda, normalmente vienen al mismo tiempo pero a veces no. También tengo que hacerme dos pruebas de Papanicolaou, lo que es un asco, no es cómodo”, confirmaba, añadiendo que “llevo dos tampones, como he dicho, todo lo que hace una mujer, yo lo hago dos veces”.

Por otro lado, asegura que la médico le confirmó que “técnicamente”, podría quedar embarazada de dos hombres diferentes al mismo tiempo, con cada bebé en úteros distintos. Así, a pesar de la peligrosa enfermedad, es posible que Leanne tenga hijos. “Sin embargo, me dijeron que el embarazo puede ser de alto riesgo para el proceso de parte y aun así, debería realizarse por cesárea”.

Leanne aseguró que decidió compartir su historia para concienciar sobre esta rara condición y señaló que tiene muchos videos en los que se profundiza en cómo es la vida con el útero didelfo.