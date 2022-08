Un BMW autónomo gira de forma inesperada y mata a una persona y deja 9 heridos en Alemania

Una persona murió y nueve resultaron gravemente heridas después de que un coche de prueba sin conductor giró en una vía de forma inesperada en una calle, lo que provocó una serie de colisiones que involucraron a cuatro vehículos, dijo la policía en Alemania el martes.

Un portavoz de la policía en la ciudad de Reutlingen, en el suroeste del país, señaló que el BMW iX eléctrico con cinco personas a bordo, incluido un niño pequeño, se salió de su carril en una curva de la carretera y entró en una zona de tráfico, rozando un Citroen que se aproximaba.

El BMW golpeó de frente a una camioneta Mercedes-Benz, propiciando un impacto que acabó con la muerte de un pasajero de 33 años en ese vehículo. Mientras tanto, la conductora del Citroen, de 70 años, perdió el control de su automóvil y chocó contra otro vehículo con dos personas a bordo, lo empujó fuera de la carretera y provocó que se incendiara.

El portavoz de la policía de Reutlingen, Michael Schaal, dijo que cuatro helicópteros de rescate participaron en la respuesta médica y que los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la región. Incluían al conductor del BMW de 43 años, tres adultos de 31, 42 y 47 años, y un niño de 18 meses, todos en el vehículo de prueba.

Schaal dijo que la policía aún no había tenido la oportunidad de entrevistar a los involucrados en el accidente. No está claro si el conductor de 43 años que iba al volante del BMW estaba conduciendo activamente el vehículo en el momento del accidente o si viajaba de forma autónoma, dijo. BMW no respondió a una petición para dar su versión.