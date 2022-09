El presidente de Sudáfrica la recuerda como una figura “extraordinaria”

La muerte de la Reina Isabel II el pasado jueves no ha roto corazones de manera generalizada en Sudáfrica. La noticia está en la prensa, en las cadenas de radio y televisión, pero no ha paralizado ninguna actividad, ni ha copado las conversaciones de los ciudadanos surafricanos. No hay flores en las calles ni se han montado altares improvisados para llorar la pena por el fallecimiento de la monarca más longeva de la historia.

Una parte de la sociedad sí se ha mostrado entristecida, pero de manera íntima y sin hacer grandes alardes públicos ya que la opinión en este país sobre sus antiguos colonos es discordante. Para los surafricanos queda lejos en la historia la época de la colonización -Isabel II fue reina de Sudáfrica en ese periodo hasta 1961- , por lo que la Suráfrica democrática e independiente ha dejado atrás ese capítulo en su historia.

Pero al margen de que la calle no se haya movilizado como sí ha ocurrido en el Reino Unido, el presidente actual de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, ha mostrado sus condolencias por la muerte de Isabel II refiriéndose a ella como “una figura pública extraordinaria y de renombre mundial”.

Además, el presidente sudafricano ha recordado su encuentro con ella en 2018 en Londres, con motivo de una reunión de la Commonwealth, donde juntos leyeron cartas que Nelson Mandela le había escrito a la monarca desde que salió de la cárcel.

Precisamente, la Fundación Nelson Mandela hizo público un comunicado este viernes lamentando la muerte de la Reina de Inglaterra con la que Mandela tuvo una gran amistad y con la que cuentan que el primer presidente de la democracia de Sudáfrica se refería a ella solo por su nombre y tenían muy buena relación. En su carta, la Fundación desea al “Príncipe Carlos fuerza para sus nuevas responsabilidades en tiempos difíciles”.

También en Nigeria

Presidentes de otros países africanos como Ghana, Lesoto o Tanzania también se han pronunciado y enviado su pésame a la familia Real Británica por la muerte de la Reina inglesa. Nigeria, la excolonia británica más grande de África, a través de su presidente, Muhammadu Buhari, mostró su tristeza y expresó la “inmensa pena” a su familia.

Por su parte, el Príncipe Zulu, Mangosuthu Buthelezi, en nombre de su Rey envió un comunicado dirigido al recién estrenado rey británico, Carlos de Inglaterra, al que le une una buena amistad y destacó de la Reina, “su preocupación por su gente” por lo que “nunca debe ser olvidada”.

Críticas a la monarquía

De vuelta a Sudáfrica, el partido político EFF (Luchadores por la Libertad Económica en español) –que consiguieron en las últimas elecciones el 10% de los voto – se mostró duro y crítico con la Reina y la Casa Real Británica. En un comunicado publicado en la red social Twitter expresaron abiertamente que “no lamentamos su muerte” ya que su historia está ligada a una “brutal deshumanización de miles de personas en el mundo”.

Una opinión similar tiene el GIWUSA (Unión General de Trabajadores de Sudáfrica en inglés) quienes no han sentido el fallecimiento de la Reina de Inglaterra y cuyo presidente ha pedido que “la muerte de la Reina debería suponer el fin de la monarquía”, en una cadena de televisión nacional.

Estas opiniones representan a una minoría del país, y mientras el resto pide a sus políticos que se preocupen del presente y futuro de Sudáfrica a la que la crisis económica ha golpeado fuerte. La nación lucha por seguir el camino de la reconciliación que abrió Nelson Mandela durante sus años como presidente de