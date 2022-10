Sin ceremonias ni discursos, Putin promulga el tratado de anexión de cuatro regiones ucranianas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha culminado la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia con la promulgación de un tratado que ha sido publicado en decretos oficiales este miércoles. A diferencia de lo ocurrido en 2014, cuando Moscú se anexionó la península de Crimea, en esta ocasión no habrá ceremonias ni discursos oficiales para dar la bienvenida a los nuevos territorios que Ucrania sigue reconociendo como suyos.

Este martes la anexión de las regiones ucranianas recibió también el visto bueno del Senado ruso. Las cuatro leyes fueron votadas una por una y obtuvieron el respaldo de la totalidad de los miembros de la Cámara Alta del Parlamento. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que para Moscú no tiene importancia que Occidente no reconozca los referendos de incorporación a Rusia de esos territorios, pero allí deben “entender la nueva realidad”.

La incorporación de los territorios ucranianos obligará a reformar el artículo 65 de la Constitución que incluye 85 entes federales. Ahora, pasan a ser 89 con la inclusión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Los tratados establecen que la lengua oficial en las nuevas regiones de este país será el ruso, aunque se permitirá el empleo del ucraniano, y la moneda nacional, el rublo.

Mantendrán su nombre como nuevos entes de la Federación de Rusia, tanto las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como las regiones de Jersón y Zaporiyia. El periodo de transición para la plena incorporación de los territorios en Rusia se extenderá hasta el 1 de enero de 2026.

El portavoz del Kremlin quitó importancia al hecho de que no se celebre con actos oficiales la anexión de estos territorios. En todos ellos las fuerzas ucranianas siguen peleando y en algunos casos recuperando territorio. Putin, dijo el portavoz Dmitri Peskov, ya lanzó un discurso el pasado viernes para hablar de la anexión.

Sin embargo, la incertidumbre sobre los próximos pasos de Putin tras la anexión persisten. En algunos medios británicas se ha publicado que el presidente ruso se está preparando para lanzar un ataque nuclear táctico desde un búnker muy lejos de Moscú. Según esta versión, el mandatario, que cumple 70 años este viernes, habría anunciado a sus familiares más cercanos sobre la posibilidad de una rápida evacuación de la capital rusa.

Peskov, a su vez, ha negado que Moscú esté orquestando un ensayo nuclear en la frontera con Ucrania, de acuerdo a la información ofrecida este lunes por el diario británico The Times. Rusia no pretende participar en la “retórica nuclear” impulsada por Occidente, añadió el portavoz del Kremlin. “Los medios occidentales, los políticos y los jefes de Gobierno están llevando a cabo muchos ejercicios de retórica nuclear. No queremos participar en eso”, matizó ante la prensa.