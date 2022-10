“La China de Xi se inclina más hacia Kim Jong Un, Asad y Putin que hacia cualquier líder occidental”

El Partido Comunista Chino (PCCh) celebra su Congreso en el que el secretario general y presiente Xi Jinping espera salir reelegido por otros cinco años para un tercer mandato lleno de desafíos dentro y fuera del país. Adam Cathcart, profesor de Historia de China en la universidad inglesa de Leeds, responde a LA RAZÓN preguntas sobre la deriva autoritaria de Xi y las claves del cónclave político.

¿Por qué es importante este Congreso del Partido Comunista chino?

El Congreso es un punto de inflexión institucional, que probablemente hará hincapié en los triunfos más que en las dificultades o disensiones de los últimos cinco años; las reuniones exhortarán al PCCh a avanzar hacia la nueva matriz de objetivos políticos difusos pero ambiciosos de China. Xi Jinping se adentra en un tercer mandato, un hecho sin precedentes en la era post-Mao y un recordatorio de que el verdadero grupo de pares políticos de Xi se inclina más hacia Kim Jong Un, Bachar a Asad y Vladmir Putin que hacia cualquier líder occidental. La reunión reafirmará la centralidad de Xi Jinping en el Partido y, si el comunicado del 12 de octubre es un indicio, pondrá de relieve un puñado de recientes purgas de altos dirigentes judiciales y de seguridad pública del Partido, situando la ofensiva anticorrupción de nuevo en el centro de la actual campaña de justificación.

¿Es Xi Jinping el líder chino más poderoso desde Mao Zedong?

El énfasis de Xi en la ideología ha elevado sus declaraciones hacia un Pensamiento (con mayúscula) más formal. Uno se pregunta si realmente toma en serio a su propia prensa aduladora, o si de alguna manera piensa que el pueblo chino y su cultura política requieren un tipo de presidente imperial. Mao solía burlarse y admirar al mismo tiempo al unificador original de China, Qin Shihuang, y probablemente Xi tenga sentimientos ambivalentes hacia Mao.

¿Es posible que Xi Jinping, de 69 años, siga en el poder el resto de su vida?

La salud de Xi es fuente de constantes especulaciones: incluso las personas bien educadas pueden perderse en un cúmulo de especulaciones, ilusiones y desinformación cuando se trata de su salud. Lo que no está tan claro es si el sistema político chino podría readaptarse rápidamente en caso de que sucumbiera a la fragilidad física. Ha mostrado poco sentimentalismo a la hora de destituir a sus rivales, incluso en los niveles más altos del gobierno, pero incluso un partido que buscara distanciarse de un Xi póstumo sería poco probable que hiciera una autocrítica o que se volviera de repente radicalmente transparente. Tanto Christopher Johnson (ex de la CIA) como Kerry Brown (ex del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido) ven a Xi dentro del marco de la política burocrática de cohorte, un individuo que representa los intereses de un conjunto de figuras del Partido, más que un inconformista acosado por rivales o por posibles Stauffenbergs (el coronel alemán que intentó matar a Hitler) que intentan acabar con él.

¿Se mueve China bajo Xi en una dirección totalitaria?

Así lo parece, aunque para los académicos que no han podido viajar a este país desde 2019 tales evaluaciones son menos intuitivas o fácilmente anecdóticas de lo que solían ser. En cuanto a los controles internos, podríamos mirar a la decisión de Xi de establecer campos de internamiento y reeducación para los uigures en Xinjiang, las restricciones a la educación en lenguas minoritarias en Mongolia Interior y la promulgación en junio de 2020 de la Ley de Seguridad Nacional de línea ultra dura en Hong Kong. En las ciudades más importantes de China, los confinamientos por covid han puesto de relieve el biopoder del Estado y la omnipresencia de los aspectos tecnológicos del control del Partido. Si el punto de partida es la década de 1980, relativamente liberal, China parece mucho más restringida que antes. Al mismo tiempo, la población china tiene la encantadora cualidad de poder ignorar al Estado y abandonar la vida política por completo cuando le conviene hacerlo, y es posible, por supuesto, exagerar el miedo de la población a los aspectos coercitivos del control del Partido o su incapacidad para adaptarse a ellos.