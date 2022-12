Rusia advierte: el envío de misiles Patriot a Ucrania podría arrastrar a EEUU a la guerra directa

Las autoridades de Rusia consideran que los planes de Estados Unidos para suministrar sistemas de defensa antimisiles Patriot a Ucrania son una “provocación” y una expresión de una mayor implicación de la participación militar de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania. Moscú advirtió hoy que la posible entrega de los Patriot por parte de EEUU aumenta el riego de una implicación directa de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado, después de que medios estadounidenses afirmaran que Washington ultima el envío de estas baterías antimisiles a Kiev.

“Muchos expertos, incluso en el extranjero, han cuestionado la sabiduría de tal paso, que conduce a una escalada del conflicto, aumenta el riesgo de participación directa del Ejército estadounidense en las hostilidades”, señaló en su rueda de prensa la portavoz de Exteriores, María Zajárova, sin poner nombre a esos supuestos expertos.

Según la portavoz, “Washington continúa torciendo los brazos de otros países de la OTAN, exigiéndoles una contribución más sustancial a la militarización de Ucrania”.

“Nos gustaría recordarles que todas las armas suministradas por Occidente a Ucrania son objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y serán destruidas o capturadas, como ha dicho nuestro país en repetidas ocasiones”, recalcó Zajárova, repitiendo las palabras que pronunció la víspera su homólogo en el Kremlin, Dmitri Peskov.

Ucrania ha insistido en los últimos meses en la necesidad sobre todo de recibir sistemas que mejoren su cuota de derribo de misiles balísticos ante el recrudecimiento de los bombardeos rusos contra la infraestructura energética, como pueden ser los Patriot, que finalmente Alemania no ha querido entregar a Kiev, sino a Polonia.

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, el Gobierno de EEUU está ultimando los detalles pera enviar los Patriot a Ucrania, sistemas capaces de interceptar misiles balísticos y de crucero.

La administración Biden planea enviar a Ucrania además kits electrónicos avanzados que permitirían a las fuerzas de Kiev apuntar a las posiciones rusas con más precisión al convertir bombas no guiadas en municiones “inteligentes”, según The Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses no identificados. Todavía no está claro si el presidente Joe Biden ha aprobado la transferencia de munición de ataque directo conjunto (JDAM) guiada por GPS a Ucrania.

Pero la posible entrega de este armamento marcaría “otro paso significativo” en la ayuda de Estados Unidos a Ucrania para apuntar a las unidades y cuarteles generales rusos desde que le suministró sistemas de cohetes de artillería HIMARS a principios de este año.