Las debilidades del sistema Patriot en Ucrania: ni sirve par proteger ciudades ni es rentable para derribar drones iraníes

Rusia ya ha explicado lo que hará con los sistemas de misiles Patriot cuanto Estados Unidos apruebe su envío a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho que serán “un objetivo legítimo” militar de Moscú y que por tanto serán derribados sí o sí por las Fuerzas Armadas de Rusia. Por ahora la posibilidad de que EEUU suministre los sistemas antiaéreos Patriot a Ucrania solo ha salido en los medios de comunicación sin confirmación oficial de Washington, pero se espera que Joe Biden dé luz verde a este suministro en los próximos días.

Muchos expertos consideran que este armamento cambiará el curso de la guerra y acelerará la victoria de Ucrania sobre Rusia, pero todo dependerán, añaden, del número de baterías que finalmente se envíen al gobierno de Volodimir Zelenski. Aparte de la fiabilidad de este sistema, numerosos expertos advierten de los peligroso que se ciernen con este movimiento. Los Patriot son los misiles de la OTAN que están desplegados en Polonia y Rumania. El temor de que lleguen a Ucrania fue uno de los argumentos soterrados para que Putin iniciara la guerra.

El Patriot es un sistema de misiles guiados tierra-aire que entró en servicio por primera vez en la década de 1980. Puede apuntar a aviones, misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance. Ucrania enfrenta varias de amenazas rusas, y el Patriot es bueno contra algunos y no tan útil contra otros. Un ex oficial militar de alto rango con conocimiento del sistema Patriot dijo a la agencia AP que será efectivo contra misiles balísticos de corto alcance y representa un fuerte mensaje de apoyo de EEUU, pero una batería no cambiará el curso de la guerra.

Un soldado rumano junto a un lanzador Patriot estacionado en Constanta, Rumanía FOTO: ROBERT GHEMENT EFE

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo con Ucrania aún no se ha hecho público, señaló que una batería Patriot tiene un largo alcance de tiro, pero solo puede cubrir un área amplia limitada. Por ejemplo, los Patriots pueden proteger eficazmente una pequeña base militar, pero no pueden proteger por completo una gran ciudad como Kyiv. Solo podían proporcionar cobertura para una parte de una ciudad.

Los Patriots a menudo se despliegan como un batallón, que incluye cuatro baterías. Este no será el caso de Ucrania, que según las autoridades recibirá una batería.

Tasa de interceptación

Otra cuestión es el éxito en la interceptación. Jeffrey Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, ha escrito en Foreign Policy que el sistema desplegado en Arabia Saudí en la guerra contra Yemen, Patriot Advanced Capability-2 o PAC-2, no está bien diseñado para interceptar los misiles Burkan-2 que los hutíes dispararon contra Riad. “Soy profundamente escéptico de que Patriot haya interceptado alguna vez un misil balístico de largo alcance en combate; al menos, todavía tengo que ver una prueba convincente no clasificada de una intercepción exitosa de Patriot”.

La tasa de éxito del Patriot ha sido cuestionada repetidamente. Raytheon, el fabricante, dice que ha estado involucrado en 150 intercepciones de misiles balísticos desde 2015. Sin embargo, un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 1992 citado por la agencia AP sostiene que no pudo encontrar pruebas para respaldar los informes de que el sistema tuvo una tasa de éxito del 70% contra los misiles Scud en la Guerra del Golfo.

Fallos de la automatización

Un riesgo señalado por algunos expertos en el pasado es el riesgo de automatización del sistema Patriot. En 2003, en plena invasión de Irak, este sistema de defensa aérea del Ejército de EEUU estuvo involucrado en dos incidentes de fratricidio, derribando un Tornado británico y un avión de combate F-18 de la Marina. El Patriot es un sistema altamente automatizado, y las causas de los fratricidios fueron una mezcla compleja de fallos humanas y mecánicas, asegura el experto John K. Hawley.

Cuántos soldados necesita un Patriot

Una batería Patriot puede necesitar hasta 90 soldados para operarla y mantenerla, y durante meses Estados Unidos se mostró reacio a proporcionar el complejo sistema porque enviar fuerzas a Ucrania para operarlo es imposible para la administración Biden. Pero también existe la preocupación de que el despliegue del sistema provocaría a Rusia, o el riesgo de que un misil disparado terminara impactando dentro de Rusia, lo que podría intensificar aún más el conflicto.

Según los funcionarios, las peticiones urgentes de los líderes ucranianos y la devastadora destrucción de la infraestructura civil del país, incluida la pérdida de electricidad y calefacción a medida que avanza el invierno, finalmente superaron las reservas de Estados Unidos sobre el suministro de los Patriots.

Un obstáculo clave será la formación. Las tropas estadounidenses tendrán que entrenar a las fuerzas ucranianas sobre cómo usar y mantener el sistema. Los soldados del ejército asignados a los batallones Patriot reciben una amplia capacitación para poder ubicar un objetivo de manera efectiva, bloquear con radar y disparar.

El Patriot es un sistema de misiles guiados tierra-aire que entró en servicio por primera vez en la década de 1980. Puede apuntar a aviones, misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance. FOTO: Sebastian Apel AP

Estados Unidos ha entrenado a las tropas ucranianas en otros sistemas de armas complejos, incluidos los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocidos como HIMARS. En muchos casos, han podido acortar el entrenamiento, llevando a las tropas ucranianas al frente de batalla en semanas. Los funcionarios se negaron a proporcionar detalles a la agenacia AP sobre cuánto tiempo tomaría el entrenamiento de los Patriots y dónde se realizará exactamente.

Qué partes tiene el sistema Patriot

Cada batería Patriot consta de un sistema de lanzamiento montado en un camión con ocho lanzadores que pueden albergar hasta cuatro interceptores de misiles cada uno, un radar terrestre, una estación de control y un generador. El Ejército de EEUU tienes actualmente 16 batallones Patriot. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de 2018 asegura que esos batallones operan 50 baterías, que tienen más de 1.200 interceptores de misiles.

Qué países tienen la defensa del Patriot

Las baterías estadounidenses se despliegan en todo el mundo. Además, los Patriots también son operados o comprados por los Países Bajos, Alemania, Japón, Israel, Arabia Saudita, Kuwait, Taiwán, Grecia, España, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Rumania, Suecia, Polonia y Bahrein.

El sistema Patriot “es uno de los sistemas de defensa contra misiles aéreos más ampliamente operados, confiables y probados que existen”, y la capacidad de defensa contra misiles balísticos del teatro podría ayudar a defender a Ucrania contra los misiles balísticos suministrados por Irán, dijo Tom Karako, director de Missile Defense.

El coste de un Patriot

A lo largo de los años, el sistema Patriot y los misiles se han modificado continuamente. El misil interceptor actual para el sistema Patriot cuesta aproximadamente cuatro millones por disparo y los lanzadores tienen un precio de 10 millones cada uno, según informó el CSIS en su informe de defensa antimisiles de julio. A ese precio, no es rentable ni óptimo usar el Patriot para derribar los drones iraníes mucho más pequeños y más baratos que Rusia ha estado comprando y usando en Ucrania. “Disparar un misil de un millón de dólares a un dron de 50.000 es una propuesta perdedora”, dijo Mark Cancian, un coronel de reservas retirado del Cuerpo de Marines y asesor principal de CSIS a la agencia AP.

El Patriot tiene un radar más poderoso que es mejor para discriminar objetivos que el sistema S-300 de la era soviética que los ucranianos han estado usando, pero tiene limitaciones, dijeron tanto Karako como Cancian.

Aún así, la capacidad del Patriot para apuntar a algunos misiles balísticos y aviones podría proteger a Kyiv si el presidente ruso, Vladimir Putin, cumpliera con su persistente amenaza de desplegar un dispositivo nuclear táctico. Pero eso dependería de cómo se entregó el arma, dijo Karako. Si fuera una bomba de gravedad lanzada por un avión de guerra, el sistema podría apuntar al avión; si fuera un misil balístico de crucero o de corto a mediano alcance, también podría interceptar el misil, dijo Karako.