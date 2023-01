Polonia da un ultimátum a Alemania y formalizará su petición para enviar los Leoperd a Ucrania

Polonia sigue presionando a Berlín para que el canciller Olaf Scholz aclare su postura sobre el envío de tanques Leopard 2, reclamados por Ucrania para hacer frente a la ofensiva de las tropas de Vladimir Putin. “Vamos a pedir ese consentimiento, aunque sea un tema secundario”, ha asegurado este lunes el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, sin especificar cuándo se producirá este paso. Alemania decidió deshacerse de los sofisticados tanques Leopard 2 tras el fin de la Guerra Fría y ahora mismo unos 2.000 de estos carros de combate se encuentran repartidos en una docena de países europeos, además de los arsenales de socios de la Alianza como Canadá y Turquía.

Al ser de fabricación alemana, Berlín tiene potestad de impedir que estos carros de combate en manos de otros países sean exportados a un tercero. Esto hace que, al menos en teoría, Alemania tenga este poder de veto que parece no querer utilizar. Este pasado domingo, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baercok, aseguró que Alemania dará vía libre a que otros envíen los tanques. “No se ha presentado todavía ninguna solicitud formal, pero, si se presenta, no nos interpondremos”, aseguró la política alemana, sin aclarar si finalmente Berlín se unirá a esta coalición para armar a Ucrania con estos poderosos carros de combate, mucho más eficaces que los tanques soviéticos de los que dispone ahora el país invadido.

Varsovia está perdiendo la paciencia con esta indecisión alemana.”Incluso si no obtenemos su acuerdo, entregaremos nuestros tanques a Ucrania, junto con otros países, en el marco de una pequeña coalición, incluso si Alemania no forma parte”, ha insistido el primer ministro este lunes. Unas palabras que han sido refrendadas por el ministro de Exteriores, Zbifniew Rau, presente en Bruselas en una reunión con sus homólogos europeos. “Independientemente de la decisión de otros países, estamos más que decididos, tal y como prometimos a Ucrania, a enviar los tanques”, ha declarado este lunes, sin querer desvelar qué otros países van a unirse a esta iniciativa ni cuándo se pedirá el permiso a Berlín. “La reacción alemana podría ser más decidida y más dinámica”, ha criticado.

La semana pasada, Reino Unido dio un paso al frente con el envío de 14 carros de combate Challenger, lo que puso en evidencia a Berlín. Se esperaba que este pasado viernes Alemania diera un paso al frente en el mismo sentido tras la reunión que tuvo lugar en la base americana de Ramstein en suelo alemán, por parte del Grupo de Contacto para Ucrania. Pero Scholz volvió a decepcionar a aquellos que le piden que Berlín acabe con los titubeos, incluidos los miembros de su coalición de gobierno (verdes y liberales),abiertamente a favor del envío de tanques. Alemania por su parte también ha estado presionando a EE UU para que provea a Kiev con sus carros de combate M1 Abrams, pero Washington asegura que los tanques alemanes y británicos son muchos más útiles para esta contienda, ya que los Abrams necesitan combustible de avión, mucho más difícil de conseguir que el diésel requerido por los Challenger y Leopard.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha intentado que estas diferencias entre los socios europeos no empañasen al reunión celebrada en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete este lunes. “En Ramstein ha habido muy buen resultado desde el punto de vista del número de armas que los Estados miembros han decidido proporcionar a Ucrania, no desestimen el resultado de Ramstein, han tomado muchas buenas decisiones”, ha asegurado el político español, si bien él personalmente se ha mostrado a favor de enviar este tipo de tanques a Ucrania. Unas declaraciones que contradicen la versión dada por el rotativo alemán “Süddeutsche Zeitung”. Según esta publicación, EE UU se mostró decepcionado el pasado viernes por la ambigüedad alemana y el secretario del Departamento de Defensa, Lloyd Austin, mantuvo una “acalorada discusión” con el ministro de la Cancillería, Wolfgang Schmidt, durante la reunión de Ramstein.

Entre el resto de países europeos, Finlandia es el país que ha mostrado una voluntad mayor de unirse a esta coalición de tanques Leopard. España es uno de los socios europeos que dispone de un mayor número (327 entre modelos antiguos y nuevos). En el pasado propuso armar a Kiev con estos carros de combate, pero retiró la oferta ,debido a las reticencias alemanas, y al mal estado de muchos de ellos. Ucrania ha pedido un contingente de 300 carros de combate y los expertos creen que para que la respuesta sea creíble, el primer envío por parte de los aliados debe ser al menos de unos 100.

De momento, Berlín se ha comprometido a hacer un inventario para conocer el estado de sus tanques. Según el consejero delegado de la empresa armamentística Rheinmettal, Armin Papperberger, sus tanques Leopard 2 necesitan reparación y una puesta general a punto y esto hace inviable el envío hasta el año 2024. Rheinmettal posee 22 Leopard 2 y 88 Leopard 1 ,un modelo más antiguo. El ejército alemán tiene ahora mismo alrededor de 350 de estos carros de combate, pero no se sabe cuándo podrían ser puestos a disposición de Ucrania, teniendo en cuenta que los arsenales se están vaciando y no se sabe cuánto tiempo costará que estos vehículos estén preparados para plantar batalla. A su vez, Rheinmettal señala que la empresa no correrá riesgos y que tan solo comenzará a reparar los tanques, si el Gobierno alemán le asegura un contrato que cubra los gastos, estimados en cientos de millones de euros.