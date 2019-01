'5.000 tropas a Colombia', el mensaje en el cuaderno del asesor de seguridad de EEUU

Tras reunirse en Washington con otros funcionarios estadounidenses para anunciar un paquete de sanciones contra la compañía venezolana PDVSA, Bolton dejó ver un mensaje manuscrito en su libreta en el que se podía leer: "5.000 tropas a Colombia". Durante la rueda de prensa el asesor de seguridad no mencionó nada referente a enviar tropas a Colombia, he hecho, dijo que no había planes de enviar tripas a Sudamérica.

El gobierno colombiano por su parte, a través de un mensaje publicado en Twitter por el canciller colombiano, enunció que no estaba al tanto de ningún envío de tropas. Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y ambos se incluyen en la lista de naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El canciller aseguró que Colombia continuará buscando el restablecimiento del orden democrático e institucional del país vecino. Por último también anunció que "seguirá dialogando de forma permanente con Estados Unidos sobre los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales"