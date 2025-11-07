EE UU acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

Estados Unidos ha acusado a Irán de orquestar un complot para acabar con la vida de la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger. Funcionarios estadounidenses e israelíes habrían revelado esta información a Axios, precisando que el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos, y detrás de él se encontraría el Cuerpo de la Seguridad Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, que en los últimos meses también habría intentado atacar objetivos judíos e israelíes en otros puntos de Australia y Europa. Por su parte, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha agradecido a las agencias de seguridad e implicados de prevenir el ataque su labor.