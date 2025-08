Ex altos cargos de seguridad israelíes piden el fin de la guerra en Gaza, mientras Netanyahu sugiere intensificarla

Más de una docena de ex altos cargos de seguridad israelíes, incluyendo ex jefes del Estado mayor, del servicio de seguridad exterior (Mosad), servicio de seguridad interior (Shin Bet) y Policía, hicieron este lunes un llamamiento para poner fin a la guerra en Gaza argumentando que Israel ha acumulado más pérdidas que victorias y que la guerra continúa por razones políticas.

"Cada una de estas personas participó en reuniones de gabinete, operó en los círculos internos, asistió a todos los procesos de toma de decisiones más sensibles, los más delicados", dice una voz en off al comienzo del video en el que aparecen diecinueve ex altos cargos de seguridad exigiendo el fin de la guerra en Gaza.

Entre los hombres del vídeo, el ex jefe del Ejército y primer ministro Ehud Barak, los ex jefes de Estado mayor Moshe Ya'alon y Dan Halutz, y los ex directores del Shin Bet Yoram Cohen y Ami Ayalon.

"Juntos, cuentan con más de mil años de experiencia en seguridad nacional y diplomacia", seguía la narración del vídeo en el que los conocidos rostros de ex oficiales argumentaron que los combates en Gaza podrían haber terminado hace mucho tiempo y exigieron que Israel ponga fin a la guerra con un cese del fuego permanente y un acuerdo integral sobre los rehenes, es decir, que Hamás libere a los 50 restantes, vivos y muertos, de una sola vez a cambio de presos palestinos.

"Tenemos el deber de alzar la voz y decir lo que tenemos que decir", afirmó el exdirector del Shin Bet, Ami Ayalon. "Esta guerra comenzó como una guerra justa. Era una guerra defensiva. Pero una vez que logramos todos sus objetivos militares, una vez que obtuvimos una brillante victoria militar contra todos nuestros enemigos, dejó de ser una guerra justa. Está llevando al Estado de Israel a la pérdida de su seguridad e identidad".

Tamir Pardo, exdirecto del Mosad: "Estamos al borde de la derrota"

El exjefe de inteligencia militar, Amos Malka, afirmó que la guerra podía haber terminado hace más de un año "con un logro operativo suficiente". "Estamos al borde de la derrota", incidió el exdirector del Mosad, Tamir Pardo. "Lo que el mundo ve hoy es obra nuestra", afirmó, refiriéndose a las pésimas condiciones humanitarias en la Franja de Gaza, provocadas por 22 meses de guerra contra Hamás. "Nos escondemos tras una mentira que nosotros mismos hemos forjado. Esta mentira se vendió al público israelí, y el mundo ha comprendido desde hace mucho tiempo que no refleja la realidad".

"Hay momentos que representan una bandera negra en los que uno debe mantenerse firme y decir: 'Hasta aquí y no más allá'", declaró Ya’alon. "Ahora mismo, tenemos un gobierno que los fanáticos mesiánicos han llevado en una dirección irracional".

¿Qué significa 'bandera negra'?

El concepto de "bandera negra" en el Ejército israelí se refiere a una orden dada a las tropas cuya manifiesta ilegalidad obliga a los soldados a desobedecerla. El concepto se acuñó después de la masacre de Kfar Kasem en 1956, cuando la policía de fronteras israelí disparó contra agricultores desarmados palestinos siguiendo órdenes y matando a más de 50.

"Son una minoría", dijo Cohen, en referencia a los partidos Poder Judío y Sionismo Religioso, socios de la coalición de gobierno, liderados por Itamar Ben Gvir y Betsalel Smotrich, "pero el problema es que la minoría controla la política y añadió que cualquiera que crea que Israel puede "alcanzar a cada terrorista, cada foso y cada arma, y al mismo tiempo traer a nuestros rehenes a casa", está albergando una fantasía. Pidieron valentía a los oficiales que actualmente ocupan los cargos que ellos ocupaban antes y que tomen postura en contra de la continuación de la guerra.

"Victoria militar decisiva", dice Netanyahu

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está "presionando por la liberación de los rehenes mediante una victoria militar decisiva", según una fuente diplomática citada el domingo por medios israelíes (en estos casos, la "fuente diplomática" se ha convertido en un sinónimo de Netanyahu). En comentarios publicados por varios medios, la misma fuente anónima afirmó que "se está formando una comprensión de que Hamás no está interesado en un acuerdo".

Por lo tanto, la fuente afirmó que "el primer ministro está impulsando la liberación de los rehenes mediante una victoria militar decisiva, combinada con la entrada de ayuda humanitaria a zonas fuera de la zona de combate y, en la medida de lo posible, fuera del control de Hamás". La fuente no dio más detalles sobre cómo funcionaría dicho plan.

Se dice que la fuente añadió que "Israel está en contacto con los estadounidenses", cuyo enviado especial, Steve Witkoff, declaró el sábado que Washington buscaba poner fin a la guerra de Gaza en lugar de expandirla, y que Estados Unidos ya no estaba interesado en acuerdos parciales de rehenes, sino uno global.

Según las noticias del Canal 12, debido a que EE UU se ha alejado de los acuerdos que pausarían temporalmente los combates a cambio de solo algunos de los rehenes, Israel decidirá esta semana si expandirá los combates, incluso a riesgo de dañar a los rehenes, o si concederá más tiempo para un posible acuerdo.

Eso sucedía mientras los familiares de los cautivos en Gaza estaban horrorizados por los tres vídeos difundidos por Hamás y la Yihad Islámica de Rom Braslavski y Evyatar David, demacrados e irreconocibles y David cavando lo que él decía era su propia tumba dentro de un túnel oscuro.

Tras la difusión de los vídeos, Netanyahu declaró: "No nos rendiremos (...) Estoy aún más decidido a liberar a nuestros hijos cautivos, a eliminar a Hamás y a garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel".

Aumenta la presión contra Netanyahu tras las videos

El Foro de Familias de Secuestrados, que representa a la mayoría de las familias de los 50 rehenes restantes, dijo: "Netanyahu está preparando la mayor estafa. Los rumores, que se han repetido una y otra vez, sobre la liberación de los rehenes mediante una victoria decisiva son un fraude". "Durante 22 meses se ha vendido al público la ilusión de que la presión militar y los intensos combates traerán de vuelta a los rehenes", declaró el grupo. "Incluso antes de que se redactara el borrador de un acuerdo integral, se nos dice que no es viable". "Hay que decir la verdad: ampliar la guerra pone en peligro la vida de los rehenes, quienes corren un riesgo de muerte inminente."

Mientras, en Gaza la ayuda humanitaria continúa entrando en Gaza, aunque en cantidades que la ONU dice que son una gota de agua en el océano. Por el cruce de Kerem Shalom en Israel y por el cielo en palés lanzados desde el aire. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, anunció este lunes que cinco personas, todas adultas, murieron de hambre o desnutrición en las últimas 24 horas. Según el Ministerio, esto eleva el número de muertes por hambre o desnutrición en la Franja a 180, incluidos 93 niños.