Amarjeet Sada, el asesino en serie más joven de la historia: así eran sus terribles asesinatos

El cine ha retratado en un gran número de películas a los asesinos más macabros, muchos de los cuales se han convertido en figuras del cine de terror y suspense. Desde Hannibal Lecter hasta Freddy Krueger, así como Michael Myers o Jason Voorhees, sus películas todavía causan miedo y pavor y algunas historias estarían basadas incluso en hechos reales. Aunque cueste creerlo, son casos cotidianos y ni siquiera hay una edad media para estos perfiles. Tal es el caso de Amarjeet Sada, un joven que con ocho años era considerado el asesino en serie más joven de la historia,

Por lo general, los asesinos en serie matan por placer, desenvolviéndose en un marco lleno deSuelen cometer crímenes premeditados y creen que tienen la misión de eliminar a un grupo de personas, y obtienen satisfacción al ejercer poder y control sobre sus víctimas, disfrutando del sufrimiento de estas.

Definir el perfil psicológico de un asesino en serie es complicado, pues influyen muchos patrones. Suelen tener comportamientos antisociales, de falta de empatía o con un historial lleno de abusos y violencia que marcaron su infancia.

Algo así hace más complejo entender el caso de Amarjeet Sada, que solo ocho años cuando ejerció sus crímenes en Bijar, India. Y en base a los anteriores parámetros, apenas podría tener esas "motivaciones" en su mente para matar.

Según medios indios, fue acusado de haber matado a tres bebés, dos de ellos de su propia familia, y fue arrestado el 30 de mayo de 2007. El Crime Wire explica que el pequeño "era un poco solitario, pero disfrutaba de actividades como trepar los árboles y deambular por el área local".

Uno de los asesinatos se produjo cuando su madre tenía que cuidar de la prima del menor. En un momento que se quedó solo con la bebé, comenzó a pellizcar y abofetearla para que empezara a llorar, lo cual le pareció divertido. Poco después, la estranguló. Tras comprobar que estaba muerta, salió con ella fuera de casa, la enterró y regresó a su hogar, contando a su madre lo que había hecho. Los padres no involucraron a la policía y dijeron a la madre de la bebé (la tía de Sada) que había desaparecido.

Su siguiente víctima, tal y como explica el anterior medio citado, fue su propia hermana de ocho meses, a la que estranguló mientras los padres dormían. Mientras tanto, Gulf News relata que su última víctima fue una niña de seis meses que era hija de su vecina.

Qué pasó con Amarjeet Sada y cuál es el paradero del asesino en serie más joven de la historia

Algunos de los familiares y vecinos sospechaban lo que sucedía, así que denunciaron. En la investigación, Sada admitió sus asesinatos, afirmando que en el último caso, había estrangulado a la niña y la había golpeado con un ladrillo. Para confirmar los hechos, mostró a las autoridades dónde estaba enterrada.

Según "The Times of India", los policías quedaron "aterrados" ante esta situación: el menor no sentía miedo al ser preguntado por las autoridades ni temblaba cuando contaba lo sucedido. Decían, sin embargo, que parecía sonreír y sentir placer contando las anécdotas. La ley india hacía que no pudiera ser enviado a prisión con solo ocho años, así que fue llevado a un centro de menores.

Medios locales afirman que fue puesto en libertad a la edad de dieciséis años y actualmente se desconoce su paradero. Asimismo, se especula de que estaría viviendo "una nueva vida con otra identidad".