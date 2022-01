Condenado a 494 años de cárcel por abusar sexualmente de al menos diecisiete niños

El polémico Ramón “M” ha sido condenado a 494 años y nueve meses de cárcel después de ser considerado culpable de delitos de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa, tras haber abusado sexualmente de al menos diecisiete niños menores de edad en México.

El implicado trabajaba en un centro de preescolar público como asistente pedagógico. Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, se aprovechó de su cargo para acercarse a los niños, acosarlos y abusar de ellos. Había sido detenido en 2018, cuando se inició la acción penal y posterior juicio.

Las autoridades habían recibido 39 denuncias, y la Subprocuraduría de Derechos Humanos atendió las quejas de 73 padres. Además, 53 niños y niñas necesitaron atención psicológica.

Al menos once menores eran víctimas y otros seis fueron calificados como víctimas potenciales, porque no estaban en condiciones de brindar sus testimonios. Aunque al comienzo se hablaba de cuarenta casos, la sentencia corroboró que fueron diecisiete, pero no se descarta que pueda ser mayor.