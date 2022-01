Asesinado un periodista en Tijuana que había pedido protección

“A mí no me importa que tengas la página ‘Tijuana en guerra’. Pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios en que andas diciendo que soy el halcón de la Sánchez. A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia”. El fotoperiodista mexicano Margarito Martínez, especializado en delincuencia y asuntos policiales de Tijuana, era amenazado a gritos por Ángel Peña, bloguero y ex policía, el mes pasado durante una emisión en directo en redes sociales. Peña graba a Martínez mientras le lanza sus amenazas.

El reportero de Semanario “Zeta”, colaborador de BBC y otros medios internacionales, fue asesinado este lunes a mediodía mientras charlaba con unos vecinos en la puerta de su casa en Camino Verde, uno de los barrios más peligrosos de esta ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Martínez había solicitado protección a las autoridades el pasado 13 de diciembre a raíz de las amenazas del bloguero y ex policía. Martínez fue asesinado el lunes a mediodía.

Una persona lo acribilló a balazos y huyó del lugar. “Él era pura nota roja. No creí que nunca fuese a pasar. Quisiera que fuera un sueño”, cuenta su esposa, María Elena Frausto, a Semanario “Zeta”. La Cruz Roja Mexicana encontró su cuerpo junto a un vehículo Ford Escort tras recibir un aviso a las 12:45 por una ráfaga de disparos. “Escuché las detonaciones, le dije a mi hija que se asomara. Se asomó y le vio en el carro con la sangre”, relata su viuda. “Mi hija volvió y dijo: ‘mi papá está muerto’. El impacto fue para ella”, detalla al medio donde trabajaba su marido.

Los periodistas locales han mostrado su solidaridad por el trágico suceso en una de las ciudades más violentas de México por la disputa entre los carteles por el control de este punto clave en las rutas del narcotráfico. La presidente del colectivo Yo Sí Soy Periodista ha denunciado la desprotección de los reporteros: “Margarito hace menos de un mes pidió la protección debido a que un sujeto que se hace decir comunicador en redes sociales hizo transmisiones en vivo enfocando su rostro y señalándolo como responsable por haber sido quine administrada dos o tres páginas de Facebook en las que se reportan crímenes. Estas páginas regularmente atacan a grupos criminales. Entonces, imagínate que tu agarres y señales a un periodista: ‘tú eres el administrador de estas páginas’”.

El segundo reportero asesinado en 2022

En el vídeo donde se muestran estas amenazas, el periodista asesinado también apunta con su móvil a Peña, quién se encara a Martínez a menos de un metro, como tratando de protegerse con su cámara de la intimidación. Martínez es el segundo periodista asesinado en México en lo que va de año.

Su trágico asesinato ocurre pocos días después de la muerte del periodista de Veracruz, José Luis Gamboa, varios días después de haber sido gravemente herido a cuchilladas. Gamboa era el director de la web de noticias Inforegio.

Reporteros Sin Fronteras ha destacado que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado”. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión periodística. Los dos asesinatos en lo que va de año suponen un mal augurio para los profesionales de la información en el país azteca.

Siete periodistas fueron asesinados en México el pasado año, 145 en lo que va de siglo XXI. Reporteros Sin Fronteras sitúa a México en el puesto de 143 de 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021. La violencia en México ha provocado el asesinato de 58 personas en las dos primeras semanas de este año. La esposa de Martínez no tiene información ni pistas sobre los responsables del crimen: “No sabemos nada. No asimilo lo asimilo. En unos días, cuando no le vea llegar, me haré consciente de su pérdida”.