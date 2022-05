“EE UU es el único país desarrollado donde la posesión de armas se considera un derecho”

El profesor de Sociología y experto en armas en la Universidad de Bryant (Rhode Island), Gregg L. Carter, analiza con LA RAZÓN el fenómeno de los tiroteos masivos en Estados Unidos tras la matanza en una escuela de primaria en Texas en la que murieron 19 niños de entre 8 y 10 años y dos profesoras.

¿Por qué es tan difícil aprobar leyes de control de armas de fuego en el Congreso de los Estados Unidos?

Esta es la profunda ironía de la política estadounidense contemporánea: que las propuestas legislativas federales más importantes que buscan reducir la violencia con armas de fuego cuentan con el firme apoyo de los votantes y, sin embargo, el Congreso de los EE UU no ha logrado aprobar una legislación significativamente restrictiva sobre las armas desde 1994. La mayoría de los residentes en EE UU no poseen armas (70 %) y la mayoría de los americanos no vive en un hogar donde haya un arma (60%); no es sorprendente, por lo tanto, que esta mayoría sea especialmente ardiente en querer leyes federales de armas más estrictas. Sin embargo, la mayoría de los propietarios de armas están de acuerdo con los no propietarios de armas en que las leyes de seguridad de las armas deben fortalecerse en muchas áreas. Por ejemplo, los compradores de armas que adquieren sus armas en una tienda minorista deben someterse a una verificación de sus antecedentes para comprobar que no sean delincuentes, pero, sin embargo, esta verificación no existe en la compraventa de armas entre individuos privados. Una encuesta reciente halló que el 72 % de los propietarios de armas apoyan una ley que exige la verificación de antecedentes para todas las ventas, incluso entre individuos, aunque no tan alto como el 87% de los no propietarios de armas que apoyan dicha ley, indica un respaldo sólido a legislaciones más restrictivas.

Hay 50 senadores reacios a apoyar más control de armas. ¿Quiénes son?

Todos son republicanos. Recientemente, en 2010, la Asociación Nacional del Rifle (el «lobby» a favor de las armas) otorgó a una cuarta parte de los demócratas en el Congreso su calificación «A» (lo que significa que el legislador estaba fuertemente a favor de las armas), pero eso ha caído a menos del 1% en la actualidad. El debate contemporáneo sobre el control de armas en EE UU está en gran parte uno entre los dos principales partidos políticos, con los demócratas apoyando leyes de seguridad de armas más estrictas y los republicanos en contra de tales leyes. Si es un votante estadounidense y quiere que se haga algo para fortalecer las leyes de seguridad de armas, debe votar por el candidato del Partido Demócrata, pura y simplemente.

¿Por qué se producen tantos tiroteos en las escuelas de EE UU?

En comparación con otras democracias económicamente desarrolladas, incluidas las de Europa, EE UU se destaca por sus tasas extremadamente altas de violencia armada, incluidos los tiroteos masivos. Las razones son complejas, pero incluyen que EE UU es el único país desarrollado donde la posesión de armas se considera un «derecho» en lugar de un privilegio. Este derecho está garantizado por la Segunda Enmienda a la Constitución. La derecha ha permitido la venta masiva de armas y la posesión de armas; aunque la mayoría de los adultos no poseen un arma, hay más armas en circulación (400 millones) en EE UU que personas (335 millones). Hay más agresiones violentas en muchos países europeos que en los EE UU, pero las agresiones son con cuchillos; en EE UU con rifles.

Las escuelas, como las iglesias, los centros comerciales y los cines, se consideran “objetivos fáciles” porque carecen de medidas de seguridad sólidas y porque las personas que visitan estos lugares generalmente no piensan en la seguridad; simplemente asumen que un lugar como una escuela o una iglesia es un santuario seguro contra la violencia. Las escuelas, en particular, han aumentado sus medidas de seguridad en los últimos años, contratando guardias de seguridad y colocando cámaras de vigilancia, pero estas medidas no pueden disuadir a un tirador masivo muy decidido.

¿Puede la administración de Joe Biden hacer más esfuerzos para evitar más tiroteos?

El presidente de EE UU tiene ciertos “poderes ejecutivos” que potencialmente pueden fortalecer las leyes federales de seguridad de armas, pero estos son muy limitados. Solo se puede aprobar una nueva legislación seria sobre la seguridad de las armas si se puede convencer a un pequeño número de senadores republicanos para que la apoyen. Los esfuerzos del presidente Biden deben concentrarse en construir relaciones con al menos diez senadores republicanos para convencerlos de que brinden su apoyo. Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos han fracasado, y aunque nuestra Cámara Baja de Representantes ha aprobado una fuerte legislación sobre armas en los últimos años, para convertirse en ley federal, nuestra Cámara Alta, el Senado, debe aprobarla, y, por ahora, no se ha mostrado dispuesto a hacerlo porque la falta de apoyo entre los senadores republicanos.