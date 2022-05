La hora para regular el acceso a las armas en EE UU

Ayer, una vez más, los estadounidenses se enteraron del terrible tiroteo que tuvo lugar en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, una pequeña comunidad rural. Lamentamos la pérdida de esas 19 almas bondadosas jóvenes y sus dos profesores, todos abrazamos a nuestros hijos y rezamos para que no suceda en nuestro vecindario. Todos decimos que es una vergüenza y algunos exigen que el Gobierno haga más para limitar las armas, y otros piensan que deberíamos armarnos y armar a nuestros maestros, una idea ridícula. Luego nos ocupamos de nuestros asuntos hasta el próximo tiroteo. La lista de tragedias relacionadas con la violencia armada es demasiado larga. Hace apenas una semana, un joven de 18 años viajó tres horas para matar a afroamericanos inocentes en un supermercado en Búfalo, Nueva York. Al igual que el tirador en Búfalo, el tirador en Uvalde también era un joven de 18 años que compró las armas y tenía equipo táctico militar. ¿Por qué y cómo pueden las personas comprar equipos de grado militar y armas de fuego de alta capacidad? ¿Por qué Estados Unidos es el único país avanzado con tasas de mortalidad tan altas atribuidas a la violencia armada? La respuesta es clara: porque lo permitimos.

Texas es un Estado que tiene leyes de armas muy flexibles. El gobernador de Texas, Greg Abbott, en junio de 2021 firmó siete leyes para proteger la Segunda Enmienda de la Constitución, o el derecho a los brazos desnudos. Una norma permite que las personas porten armas de fuego sin licencias. Abbott tiene el descaro de afirmar en su discurso luego de la tragedia en Uvalde que “cuando los padres dejan a sus hijos en la escuela, tienen todas las expectativas de que podrán recoger a sus hijos cuando termine ese día escolar”. En ese discurso sin emociones, la legislación que firmó y esa expectativa para los padres simplemente no coinciden. Todos los funcionarios públicos de Texas dirán que están de luto y qué tragedia, pero ¿desmilitarizarán a Estados Unidos? Al fabricar pistolas y armas de gran capacidad tan fácilmente disponibles, hemos militarizado a nuestros ciudadanos. Esa no era la intención de la Segunda Enmienda. Fue para proteger a los estadounidenses de los soldados británicos y esas armas eran mosquetes o pistolas, no rifles de gran capacidad.

El emotivo discurso de Biden después del tiroteo mostró su comprensión de lo que significa perder a un hijo y su frustración porque los legisladores no harán lo correcto. Después del tiroteo en una escuela primaria de Newtown, Connecticut hace una década, cuando sucedió lo inimaginable, todos pensamos que este sería el punto de inflexión. Le pregunto al gobernador Abbott, si fuera su hijo, ¿sería el momento de discutir la reforma de las armas? Estados Unidos puede hacerlo mejor para nuestra sociedad, para nuestros niños y para nuestro futuro. El momento de la regulación federal de armas fue hace dos décadas, pero ahora me conformaré con la reforma de armas.