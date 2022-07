Juan Guaidó: El oro es de todos los venezolanos

Habló la justicia: el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra le pertenece al pueblo venezolano, no a la dictadura corrupta de Nicolás de Maduro. Este fallo del Tribunal del Reino Unido es una victoria en la lucha por recuperar la democracia y la libertad de Venezuela: nuestras reservas de oro continuarán protegidas y no serán saqueadas por la dictadura. Esta histórica decisión es consecuencia de las acciones de resistencia que la ciudadanía, en conjunto con el gobierno encargado, la representación internacional y la Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, hemos emprendido desde el 2019. Cientos de venezolanos patriotas pusieron en juego su integridad y seguridad física a nombre de un bien mayor: la defensa de los derechos y de los activos de Venezuela. Hoy, la comunidad internacional sanciona a Vladimir Putin y le impide el acceso a recursos para que siga financiando su maquinaria de guerra. Impedirle a Maduro el acceso al oro del pueblo venezolano es impedir que siga financiando su maquinaria de represión, tortura y corrupción.

Proteger los activos de la República de las garras de la dictadura es proteger el patrimonio de los venezolanos. Con esta decisión, aseguramos que Nicolás Maduro no podrá seguir robándonos el futuro. El oro de los venezolanos será usado en la reconstrucción de nuestra patria, no para que la dictadura compre lealtades, financie la represión y profundice la corrupción. Finalmente, esta decisión del Tribunal del Reino Unido es una muestra de cómo funcionan las instituciones en un nación con un Estado de Derecho robusto y una Separación de Poderes ejemplar: siempre al servicio de los intereses de la ciudadanía y no de los criminales de lesa humanidad que usurpan el poder.

Nuestra lucha no se detiene, ni será detenida por la represión, el amedrentamiento y la persecución de la dictadura. Seguiremos luchando en todos los tableros: en las cortes internacionales para defender los derechos del pueblo venezolano y las calles de nuestra patria articulando, organizando y movilizando a la ciudadanía. Esta decisión nos compromete con nuestra causa: seguir fortaleciendo la unidad del pueblo venezolano hasta lograr unas elecciones libres que nos permitan recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Con el oro protegido en Inglaterra lejos del alcance de Maduro, estamos más cerca de lograrlo.