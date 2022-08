John Bolton: «Volver al pacto nuclear con Irán nos pondría en peligro»

Agosto no le está dando ni un minuto de respiro al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Donald Trump volvía a acaparar todas las portadas tras el insólito registro del FBI en su mansión de Mar-a-Lago. Un hecho sin precedentes que potenciaba el riesgo para la Seguridad Nacional del país de retener documentación clasificada por parte de presidentes estadounidenses, más allá de su mandato, a la vez que Trump se defendía atacando la credibilidad de la institución judicial. Casi de manera paralela al ataque con un cuchillo que sufría en Nueva York el escritor Salman Rushdie, el Departamento de Justicia estadounidense acusaba a otro ciudadano iraní de intentar matar al diplomático y ex asesor de Seguridad Nacional de Trump en la Casa Blanca. John Bolton, que también se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la ONU y bajo la Administración de los Bush, padre e hijo, es considerado un halcón de línea dura en política exterior. A sus 73 años, el intento de asesinato por parte de un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán no le tomó del todo por sorpresa. Bolton tuvo que llevar seguridad privada adicional en 2020 y en 2021 para evitar que se cumplieran las amenazas de muerte, pero nunca pensó que tiempo después, ya fuera del Gobierno, volverían a buscarle.

¿Cuándo tuvo constancia del intento de asesinato contra usted?

El FBI me advirtió de la amenaza de muerte en términos generales en primavera de 2020 y después recibí una serie de alertas durante el resto de ese año, hasta noviembre de 2021, cuando las amenazas fueron lo suficientemente serias como para tener que recibir de nuevo la protección del Servicio Secreto. Los detalles presentados la semana pasada en la Corte por el Departamento de Justicia, los documentos de acusación, la denuncia penal contra la Guardia Revolucionaria a cargo de estos esfuerzos y muchos de los detalles, no los conocía. No tenía constancia sobre ellos.

¿Hay precedentes de algo parecido en el país?

No hay precedentes en la manera en que el gobierno de Irán ha estado planificando el intento de asesinato. Se ha hecho público desde hace unos días que también procedieron contra el ex Secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, y el ex secretario de Estado, Mike Pompeo. Y sabemos de muchos otros cuyos nombres no debo hacer públicos, pero de los que éramos conscientes.

Lo realmente sorprendente es que se planificara llevar a cabo en la capital estadounidense, uno de los lugares más seguros del mundo…

Muchos funcionarios, después de un tiempo y al dejar el cargo, ya no cuentan con protección especial. Y el Gobierno de Irán lo sabía. Hace diez años, los oficiales de la Guardia Revolucionaria fueron acusados de intentar traspasar la frontera con México hasta Washington para matar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Fracasaron, pero ya lo han intentado antes. Pensamos que esta forma de intentar cometer asesinatos la llevan a cabo como revancha por el asesinato del terrorista Qasem Soleimani a principios de 2020. Está totalmente fuera de lugar, especialmente ahora que los iraníes intentan persuadir a Estados Unidos para reincorporarse al acuerdo nuclear de Irán de 2015. Algo que, por cierto, no deberíamos hacer. Estos intentos de asesinato son claras razones de por qué no.

Esta imagen publicada por el FBI, el 10 de agosto de 2022 en Washington, muestra el cartel de búsqueda de Shahram Poursafi. El Departamento de Justicia dice que Poursafi, identificado por funcionarios estadounidenses como miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha sido acusado de un complot para asesinar a John Bolton AP

Usted los ha calificado como “actos de guerra”. ¿Cree que el presidente Biden debería echarse atrás en los avances de renegociar el tratado nuclear con Irán?

Para empezar, el acuerdo nuclear de 2015 con Irán fue una mala idea, que no ha mejorado en lo más mínimo con el tiempo. La Administración ha hecho incluso mayores concesiones. Creo que es un grave error que no inhabilita la capacidad de Irán de obtener armas nucleares, que además pone en peligro a muchas naciones de la región, amigos cercanos de EEUU como Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí… El plan de asesinato realmente nos dice mucho sobre la naturaleza del gobierno de Teherán. No es confiable, no podemos honrar sus compromisos y creo que volver al acuerdo nuclear nos pondría en una situación de verdadero peligro.

Estos últimos días, el ex presidente Donald Trump, de quien usted fue asesor de Seguridad Nacional, ha vuelto a acaparar todas las portadas por la orden de registro del FBI en su residencia de Florida. ¿Qué más puede venir ahora? ¿Aprovecharán los republicanos para hacer campaña con el asunto?

Fui alumno del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), donde serví bajo la Administración Reagan e, históricamente, DOJ ha estado siempre muy orgulloso de su reputación, por no ser un instrumento partidista. Así que es muy perturbante escuchar que se ha politizado, que es lo que dice Trump. Creo que los hechos están sucediendo muy rápido, aquí en Washington y en Florida, peor aún hay mucha información que no sabemos. Sabremos más, más adelante. La realidad es que el DOJ no discute sus enjuiciamientos públicamente, sino que lo hace en los tribunales. Es muy inusual llevar a cabo una campaña de relaciones públicas. Así que enfrentarse a Donald Trump, que es un experto en la materia y denuncia estar siendo procesado, en la mente del público lo escucharon de él antes incluso que del propio fiscal general, Merrick Garland. Todavía hay mucho que no sabemos sobre los documentos, qué esfuerzos se impulsaron previamente para recuperarlos y qué nivel de gravedad del daño puede venir de ellos. Hasta que no sepamos más, es mejor mantener la prudencia.

Trump podría anunciar su candidatura a las presidenciales de 2024 incluso antes de las elecciones del Congreso en noviembre. ¿Podrían sus acusaciones contra el FBI afectar o ayudar al Partido Republicano, donde muchos líderes le apoyan?

Ni yo mismo pensé, hasta los acontecimientos de la semana pasada, que volvería a presentarse a unas elecciones porque sabemos que tiene miedo a ser un perdedor. Pero si ahora Trump consigue persuadir a la gente de que el Departamento de Justicia es partidista, jugar con esa teoría tal vez le ayude políticamente. Los políticos, especialmente los republicanos, serían mucho más prudentes si esperaran a tener constancia de los hechos antes de ir automáticamente con Trump. Espero que el DOJ no haya cometido ningún error aquí, que no haya hecho nada que pueda ser caracterizado como “político”. Más información vendrá, incluso en los próximos días, que podrá ayudarnos a entender mejor, pero espero no ver ningún efecto político: ni que dañe al Partido Republicano ni tampoco que le dé ventaja a Trump. Si es un procedimiento judicial, debería permanecer en la vía judicial.

La cuenta atrás para las Midterms ya ha empezado, ¿qué más es probable que veamos antes de las decisivas elecciones?

Creo que ahora mismo el estado de la economía y la satisfacción con la actuación del presidente Biden en el cargo no son muy favorables para el Partido Republicano, pero por otro lado también hay guerra en Ucrania, en Asia los chinos amenazan a Taiwán, la actual Administración están intentado volver al desastroso pacto nuclear con Irán… Hay muchos asuntos que serán altamente debatidos cerca de noviembre, pero tengo que decir que ahora mismo las opciones de los republicanos de retomar el control en la Cámara de Representantes son muy altas y todo apunta a que habrá una batalla muy ajustada en el Senado para saber quién gana.

Primer aniversario de la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, después de 20 años de guerra. ¿Qué piensa justo un año después, cómo están las cosas?

Creo que fue un error de Estados Unidos y la OTAN retirarse de Afganistán. Los talibanes han violado previsiones fundamentales del acuerdo que alcanzaron con EEUU, sin olvidar que para el terrorismo internacional el hecho de que Al Zawahiri actuara abiertamente moviéndose por Kabul, en la capital, muestra cómo de cercana es la relación entre Al Qaeda y los talibanes. La amenaza que eso representa en un futuro cercano para otros ataques en Estados Unidos, en otro lugar del hemisferio o alrededor del mundo, es bastante alta. Creo que es una situación muy peligrosa que pone de manifiesto por qué nunca debimos retirarnos.

¿Cree que un año después de la salida ha habido consecuencias?

Las amenazas contra Estados Unidos están creciendo. Rusia con Ucrania o China con Taiwán son ejemplos muy serios y creo que serán un gran problema en las elecciones presidenciales de 2024.