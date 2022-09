Cristina Fernández reaparece tras el atentado fallido: “Estoy viva por la Virgen”

“Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen”. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, ha reaparecido este jueves en un acto en el Senado con organizaciones católicas progresistas dos semanas después del atentado fallido contra ella a las puertas de su domicilio. “Me pareció que, si tenía que agradecerle a Dios y la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas y religiosas”, comentó emocionada en sus primeras declaraciones después de que Fernando Sabag, un hombre de 35 años con tatuajes neonazis, apuntara a su rostro y apretase dos veces el gatillo de su pistola Bersa 380 calibre 32, sin que el arma se disparase.

Tras un caloroso recibimiento con besos, abrazos y regalos a la expresidenta argentina (2007-2015), Kirchner ha asegurado que “lo más grave no es lo que me pudo haber pasada a mí, lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983″, año en el que terminó la dictadura militar y Argentina recuperó la democracia. La mandataria de 69 años ha revelado que el Papa Francisco le llamó un día después del incidente para decirle que “los actos de odio y violencia son precedidos por palabras de odio y violencia”.

Mientras, la jueza María Eugenia Capuchetti ha dictado este jueves prisión preventiva para Sabag y su novia acusados de “coautores” del atentado fallido contra Kirchner la noche del jueves 1 de septiembre con una fianza de 100 millones de pesos argentinos (700.000 euros). La investigación sobre avanza con nuevas pruebas que señalan a la novia de Sabag de 23 años, Brenda Uliarte, y la amiga de 21 años con la que contactó tras el ataque, Agustina Díaz, como las organizadoras del intento de asesinato de Kirchner. Uliarte escribió a Díaz, tercera detenida del caso, horas después del atentado: “Mande a un tipo para que la mate”. Díaz respondió indignada al saber que la pistola no se disparó: “¡¿¡¿¡Cómo no le pegó el tiro? ¿¡¿¡Cómo mandaste a este tarado? ¿Se puso nervioso?!’”, informa el diario La Nación. Los peritos concluyeron que la pistola estaba “lista para matar” con cinco balas y no se disparó porque Sabag no activó por los nervios, o no quiso hacerlo, la corredera para terminar de cargar el arma.

La jueza Capuchetti ha rechazado este jueves la excarcelación de Díaz solicitada por sus abogados tras prestar declaración el martes ante la magistrada y el fiscal. Tras intercambiar estos mensajes, Uliarte y Díaz hablaron por teléfono esa noche pero no se conoce el contenido de la llamada. La policía detuvo este miércoles a Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodones de azúcar sospechoso de colaborar en las tareas de inteligencia en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta argentina.

El joven de 27 años es la cuarta persona arrestada por el intento de asesinato de Kirchner. Su abogado ha pedido este viernes su excarcelación. Carrizo formaba parte del grupo de WhatsApp Los Copitos en el que se enviaban mensajes anti-kirchneristas y antisemitas. “¡Seguro el próximo sos vos, Alberto (Fernández, presidente de Argentina) ¡Tené cuidado!”, escribió Carrizo en un estado de Whatsapp.

Las pruebas del móvil de Uliarte corroboran la planificación del atentado e intentos anteriores de atacar a Kirchner: “Ya estoy organizando para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bombas molotov y todo. Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo”, escribió Uliarte a Díaz el pasado 4 de julio. “Por eso te amo”, le contestó Díaz, según revelan los mensajes entre ellas revelados por Clarín y la Nación. Uliarte tenía guardada a Díaz en su móvil como “amor de mi vida”. Los investigadores siguen sin encontrar ningún indicio que haga sospechar un montaje de Kirchner para mejorar su imagen ante la petición de la Fiscalía de 12 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua.

Las conversaciones entre Sabag y Uliarte han revelado otro intento de asesinar a Kirchner que finalmente no se llegó a concretar durante las movilizaciones diarias frente al apartamento de Kirchner. Sabag escribía a su pareja el 27 de agosto desde la casa de vicepresidenta argentina, según han relevado los estudios de geolocalización: “El tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo”. La justicia ha determinado que Sabag, Uliarte y el resto de miembros del grupo “Los Copitos” utilizaron cuentas falsas en Facebook para comunicarse.

La reaparición de la líder más valorada del peronismo ha tenido un momento especialmente emotivo cuando Kirchner ha recibido una bandera que rezaba: “No odien!! (Wenceslao Pedernera, Mártir Riojano”. Pedernera fue un mártir catequista católico, activista y campesino asesinado frente a su familia el 25 de julio de 1976 al inicio de la última dictadura militar argentina. En su reaparición pública tras el atentado fallido, Kirchner ha defendido que “recuperar la democracia es recuperar la vida y la racionalidad”: “Que podamos discutir en política peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, tradicionales… lo que fue la democracia desde 1983, erradicando esa violencia”.