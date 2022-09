Giro en la investigación del atentado a Kirchner: La Policía detiene a la novia del agresor en Buenos Aires

La joven de 23 años Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre de 35 años acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, ha sido detenida la noche del domingo por la Policía Federal argentina en la estación de tren de Palermo en Buenos Aires. Los agentes investigan si Uliarte, conocida como Ámbar, ayudó a su pareja a planificar o ejecutar el atentado fallido. Sabag, nacido en Brasil con nacionalidad argentina, fue detenido la noche del pasado jueves tras acercarse entre la multitud a pocos centímetros de Kirchner con una pistola Bersa 380 calibre 32, apuntar a su cara y apretar el gatillo dos veces, sin que el arma se disparase. El juicio oral contra Kirchner en el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión, acusada de asociación ilícita y fraude con fondos públicos, se ha reanudado este lunes con el inicio de los alegatos de su defensa.

Pese a que Uliarte había asegurado que no había visto a su novio el día del ataque ni el día anterior, los investigadores señalan que las imágenes de las cámaras de seguridad del metro de Buenos Aires muestran a Uliarte y Sabag juntos el pasado jueves horas antes del crimen. Sabag, tatuado con simbología nazi y aficionado a grupos de odio en redes sociales, se acercó a Kirchner mientras era arropada por sus simpatizantes por undécimo día consecutivo a las puertas de su casa en Recoleta, un barrio pudiente en el centro de Buenos Aires, por la petición de la Fiscalía de 12 años de cárcel e inhabilitación por una red de corrupción en la concesión de obras públicas durante su mandato (2007-2015) en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

Horas antes de su detención, Uliarte publicó un vídeo en directo en Instagram en el que negaba su participación en el crimen y se distanciaba del uso de las redes sociales de su novio: “Es la privacidad de él. Era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes”, contaba ante 23 personas que seguían el directo y le mandaban preguntas, informa el medio Perfil. Los investigadores tratan de averiguar si Sabag actúo solo o contó con ayuda de su novia y otros sospechosos cercanos a Sabag.

Su novia aseguraba “nunca vio” las dos cajas con 100 balas encontradas en el registro de la casa que compartían en La Paternal, un barrio al noroeste de Buenos Aires. Los peritos han certificado que estas balas son compatibles con la pistola de Sabag. Un día después del ataque, Uliarte fue entrevistada por Telefe: “Estoy desconcertada. No tengo nada que ver. Tengo mucho miedo por las amenazas y lo que me pueda pasar mañana”. Las noticias falsas y las incógnitas del caso circulan en las redes sociales para alimentar la teoría de auto-atentado de Kirchner para mejorar su imagen de cara a su juicio en el que enfrenta 12 años por corrupción. Los investigadores no han encontrado ninguna prueba que haga sospechar un montaje de Kirchner. “La mayoría de la gente no ha creído la teoría del auto-atentado. Pero la opinión pública es muy volátil, quien sabe dentro de dos días”, explica a LA RAZÓN el catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica, Arturo Laguado, desde Buenos Aires.

El borrado del móvil

Sabag está acusado de intento de homicidio, de portar un arma ilegalmente y tenencia de munición. Los investigadores tratan de reconstruir los hechos después de que la información del móvil del acusado se borrase en un intento fallido de la policía de obtener sus datos. La jueza confía en la cadena de custodia, pero interrogó a los agentes para dirimir posibles responsabilidades. La magistrada investiga la actuación de los agentes encargados de la seguridad de Kirchner, quién se quedó saludando unos seis minutos más a sus seguidores después del ataque. Kirchner declaró ante la jueza que no se dio cuenta del ataque hasta que llegó a casa y le enseñaron las imágenes de Sabag apretando el gatillo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner ha regresado este domingo a su departamento con poca custodia policial cerca de las 8 de la tarde, informó el portal Todo Noticias (TN). Kirchner ha cambiado de coche por uno blindado. Su abogado, Gregorio Dalbón, confirmó que “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella que investiga el intento de magnicidio. Dalbón aseguró que, si se prueban irregularidades en la manipulación del móvil de Sabag, acusará de “negligencia y encubrimiento”.

El atentando ha enrarecido el ambiente político y social en Argentina, ya tenso desde la petición de la Fiscalía de 12 años a Kirchner hace dos semanas. El Gobierno declaró el viernes festivo y convocó a una marcha “en defensa de la vida y la democracia” que congregó a 70.000 personas en el centro de Buenos Aires. Pese a la condena conjunta de la clase política, la Cámara de Diputados vivió el sábado una tensa sesión. La oposición critica que el gobierno señale “los discursos de odio” como responsables del atentado. La diputada del Frente de Todos de Macri, Gabriela Ocaña, criticaba al ejecutivo de Alberto Fernández en Radio Mitre: “No podemos caer en el relato de que los responsables sean opositores, medios de comunicación y la Justicia”.