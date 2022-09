¿Por qué la pistola no se disparó en el intento de asesinato de Kirchner?

El informe pericial de la Policía Federal Argentina ha concluido que la pistola Bersa calibre 32 con la que un hombre de 35 años nacido en Brasil de nacionalidad argentina, Fernando Andrés Sabag, apuntó al rostro de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, y apretó dos veces el gatillo la noche del jueves a las puertas de su domicilio funcionaba perfectamente, había sido disparada anteriormente y estaba lista para matar. Sin embargo, el equipo de Balística y el Laboratorio Químico de la policía argentina han concluido que el arma no se disparó porque Sabag no accionó la corredera manual, o no quiso hacerlo, para que las cinco balas con las que cargó el arma, un modelo con 40 años de antigüedad, pudiesen subir del cartucho al cañón de la pistola.

El equipo de Balística y el Laboratorio Químico de la Policía argentina han confirmado que, si el atacante hubiese activado este mecanismo antes de sacar su arma y apretar el gatillo en dos ocasiones, el arma se hubiese disparado mientras Sabag, tatuado con simbología nazi, apuntaba a la cara de Kirchner: “Se probaron 50 disparos. Todos salieron bien. Hasta que se probó con los cartuchos que tenía en el cargador”, reveló a Infobae un investigador del caso.

El móvil que Sabag llevaba durante el atentado fallido contra Kirchner se ha bloqueado cuando los investigadores trataban de extraer información. Las pruebas en el móvil de Sabag, claves para la reconstrucción de los hechos, corren el riesgo de perderse, según ha confirmado fuentes policiales. Los técnicos sospechan que el móvil ha podido ser formateado para tratar de evitar que la Policía acceda a la información.

“Lobo solitario”

Los investigadores tratan de reconstruir lo ocurrido la noche del jueves a través del relato de 20 testigos, las imágenes de los móviles, las cámaras de seguridad, las pruebas periciales del móvil del atacante, la revisión de sus redes sociales y las evidencias halladas en el registro de su casa. Las pesquisas apuntan a la teoría del “lobo solitario”, según ha declarado este sábado el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Kirchner declaró el viernes ante la jueza que no se dio cuenta, hasta que llegó a casa y le enseñaron imágenes del atacante, no se dio cuenta que Sabag apretó el gatillo dos veces apuntando a su cara, pero el arma no se disparó.

Tras el doble disparo fallido, la ex presidenta argentina aclaró que se agachó para recoger un libro. Kirchner siguió saludando a sus seguidores seis minutos más a las puertas de su casa en Recoleta, un barrio pudiente y antikirchnerista de Buenos Aires. El atacante se negó a declarar ante la jueza. Sabag solicitó ser asistido por un oftalmólogo alegando que ha recibido un golpe en el ojo en el momento en el que fue reducido por los manifestantes, antes de ser detenido por la policía.

Teoría del auto-atentado en las redes

Varias publicaciones circulan en las redes sociales en las que se afirma que la web del canal de televisión de Argentina C5N publicó la nota sobre el intento de asesinato de Kirchner tres horas antes de que ocurriera el atentado. Sin embargo, es falso. La web de C5N publicó la noticia sobre el intento de asesinato después de que se produjese. Los bulos han provocado que se acuse a Kirchner de organizar un auto-atentado para mejorar su imagen ante la petición de 12 años de cárcel acusada de corrupción.

Centenares de simpatizantes de Kirchner han organizado vigilias cada noche frente a su casa desde que la Fiscalía pidiese de 12 años de cárcel contra Kirchner el pasado 22 de agosto por una red de corrupción.

Uso político del crimen

Mientras la polémica por los fallos en el dispositivo de seguridad continúa, el Gobierno convocó una sesión extraordinaria el sábado en la Cámara de Diputados en el que se condenó de forma unánime el atentado contra Kirchner. Sin embargo, el intento de mostrar unidad por parte de la clase política argentina se convirtió en un tenso debate sobre la utilización política del atentado del gobierno argentino. Arturo Laguado, catedrático de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica (CLACSON) de Buenos Aires, explica a LA RAZÓN que “el Gobierno pasa a la ofensiva contra la oposición y el poder judicial”. Ante las teorías de la conspiración alimentadas por los bulos en redes sociales, Laguado considera que “las noticias falsas son una tendencia del debate político”. El catedrático subraya que el Gobierno argentino trata de usar “la épica” del intento de asesinato fallido para “tratar de cambiar la percepción que tiene muchos, especialmente personas no politizadas, de que Kirchner robó durante su Presidencia”. Ante las teorías de la conspiración en las redes sociales, Laguado subraya desde Buenos Aires que “no ha calado la idea del auto-atentado”. El catedrático remarca que “la mayoría de gente no ha creído los bulos, pero no se sabe que ocurrirá mañana en este ambiente tan polarizado con Kirchner en el centro del debate político”.