“En un sistema político europeo, el Gobierno de Biden caería tras las legislativas”

A unos días de las “midterm” en las que se renueva un tercio de la Cámara de Representantes y la totalidad del Senado, el profesor de Princeton, Charles Cameron, se muestra prácticamente convencido de que el Partido Demócrata va a perder el control de ambas Cámaras. Pero advierte de que lo que a ojos de los europeos resultaría el fin de la Administración Biden, en Estados Unidos el sistema presidencialista permite que el actual inquilino de la Casa Blanca pueda sobrevivir hasta 2024. No obstante, reconoce que Biden quedará muy tocado, tanto como para que se pueda abrir una carrera para elegir al candidato o candidata que debe competir en 2024 contra muy probablemente Donald Trump.

Los sondeos anticipan para los demócratas una pérdida de la Cámara de Representantes y una dura pugna por retener el control del Senado. ¿Puede el presidente Joe Biden sobrevivir a esta debacle?

Tal como están las cosas ahora, los republicanos probablemente controlarán las dos cámaras del Congreso, no sólo la Cámara de Representantes. En un sistema europeo, el Gobierno de Joe Biden caería. Pero en el sistema estadounidense, Biden seguirá siendo presidente durante dos años más. En mi opinión, un intento de “impeachment” por parte de los republicanos no sólo es posible sino probable. Sin embargo, es probable que fracase, al igual que fracasaron los intentos demócratas de impugnar y destituir a Trump, y por la misma razón: no tendrán los votos suficientes en el Senado. Por otro lado, la legislación demócrata estará muerta, pero es probable que el veto presidencial de Biden también detenga la legislación republicana. Así que, mucho bloqueo legislativo. Biden sigue controlando el poder ejecutivo, y eso es un gran problema.

¿Tiene Biden opciones reales de presentarse a las elecciones de 2024?

Tiene que decir si se presentará de nuevo, de lo contrario se convertirá instantáneamente en un “pato cojo”: sus promesas y amenazas serán vacías y perderá mucho poder. Sin embargo, es notablemente frágil. A veces parece mentalmente confuso. Es difícil creer que realmente vaya a presentarse de nuevo. Pero si no es él, ¿quién?

Kamala Harris está desdibujada. ¿Ha sido una vicepresidenta fallida?

La persona obvia para que los demócratas se presenten en 2024 es la vicepresidenta Kamala Harris. Pero ella no ha sido asociada con ningún éxito político y es ampliamente vista como débil haciendo campaña. Tuvo éxito en California, pero el resto del país se ve muy diferente a California. Hay varios gobernadores y senadores demócratas que claramente están pensando en presentarse, así como el secretario de Vivienda Pete Buttigieg. En cierto sentido, a los demócratas les conviene involucrarse en unas primarias porque una dura lucha identificará quién es el candidato más fuerte.

Es importante recordar quién es el “votante indeciso” en las elecciones presidenciales estadounidenses. El votante indeciso es una mujer blanca de 52 años que vive en los suburbios de una ciudad del medio oeste, tiene uno o dos años de universidad (no es graduada universitaria), conduce un todoterreno y es independiente (no está registrada ni como republicana ni como demócrata). Sus principales intereses son su familia, sus amigos y su iglesia, no la política. La inflación está afectando mucho a su familia; le preocupa la ola de delincuencia; y es moderada en cuanto al aborto. Votó dos veces por Barack Obama, pero Kamala Harris -perfecta para la ultraliberal California o Massachusetts- probablemente la dejará fría. En el fondo, los demócratas lo saben. Especialmente si Trump vuelve a ser el candidato republicano (lo que parece muy probable), los demócratas probablemente irán con alguien que pueda ganar (como Biden) en lugar de la persona que más les gusta pero que es un probable perdedor (como Sanders, Warren o Harris).

En algunos círculos se empieza ha hablar de Hillay Clinton para un tercer intento. ¿Es realista?

Hilary Clinton sigue siendo popular en algunos sectores de izquierda del Partido Demócrata. Pero su terrible campaña permitió que ganara Trump. Los demócratas no lo han olvidado.