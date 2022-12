“La hispanofobia de AMLO no responde a un sentimiento popular y va en contra de la Constitución”

El presidente del Congreso de México, Santiago Creel Miranda, del PAN (derecha) y el del Senado, Ricardo Monreal Ávila, de Morena (izquierda) son rivales políticos que están cada día más cerca de ser aliados. Monreal, parece inclinado a una ruptura con el partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para unirse a la coalición Va por México. Para el presidente del Congreso, que no ha ocultado sus intenciones de ser candidato presidencial, contar con Monreal dentro del bloque opositor sería «un factor muy positivo» pues permitiría crear una propuesta «más amplia y sólida» de cara a 2024. Creen que después de una época de enfrentamiento ideológico y de polarización tiene que llegar el entendimiento. No obstante, Creel advierte de que todavía no es la hora de elegir los nombres porque lo primero es «consolidar una alianza con todos los partidos de oposición y sociedad». Eso sí la idea es que haya un sólo candidato. En las respuestas a las preguntas de LA RAZÓN, los presidentes del Congreso y Senado muestran una clara sintonía. Reconocen que los mexicanos ansían un cambio auténtico para las próximas elecciones. No quieren hablar de una involución democrática en estos cuatro años, pero sí reconocen que López Obrador se equivocó en su propuesta para modificar el Instituto Nacional Electoral. Tampoco comparten la hispanofobia que respira AMLO porque consideran que no responde a un sentimiento del pueblo méxicano.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lideró el pasado domingo una manifestación para reivindicar sus cuatro años de gobierno y celebrar «que ya no domina la oligarquía en México». ¿Usted cómo interpreta la marcha? ¿Es una respuesta del gobierno a la movilización de la oposición?

Santiago Creel Miranda: Para la oposición es claro que la marcha justamente es una contramarcha a la movilización libre de ciudadanos que salieron a la calle para defender a la autonomía y a la independencia del árbitro electoral. La marcha fue también para defender lo logrado por muchas generaciones que han impulsado el proceso de transición y no están dispuestos a que exista una regresión democrática.

De hecho, AMLO ha retirado su reforma constitucional en material electoral tras admitir que no contará con los votos suficientes para ser aprobada. En lugar de cambiar la Constitución, el mandatario mexicano ha anunciado que enviará al Congreso una «reforma legal». ¿Cómo valora el paso atrás de Obrador?

Ricardo Monreal Ávila: El movimiento encabezado por el presidente, que fundamos juntos, venció las resistencias de los sistemas, incluido el electoral, para que finalmente la izquierda pudiera llegar al poder. Por eso que una de las grandes herencias que su Presidencia aspira a dejar a México es el reforzamiento de la democracia y por ello de su sistema político electoral. Sin duda cualquier reforma es perfectible, pero también sin duda el sistema electoral y político mexicano tiene deficiencias que se deben corregir para que el gobierno y el legislativo sea más representativo. En ese sentido la reforma constitucional del presidente sería el inicio de una discusión hacia esa dirección. Sin embargo, creo que al no contar con una mayoría, en parte porque los cambios propuestos, incluida la modificación del INE, no estaban orientados de la mejor manera, el presidente ha buscado nuevas vías que le permitan iniciar esta discusión con posibilidad de lograr cambios que fortalezcan el sistema democrático.

Ahora bien, algo similar paso con la Guardia Nacional, y yo reservé mi voto porque tengo que ser congruente con mis principios, y uno de ellos es respetar la Constitución por encima de todo, por eso creo que si estás modificaciones abonan a mejorar el sistema electoral y político en México el Congreso tiene la responsabilidad de discutirlas y cumplir con su deber, pero también debemos, ante todo, cuidar la Constitución.

El presidente mexicano insiste en que es necesario la reforma electoral para reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y «prohibir la compra de votos». Como presidente de la Cámara de Diputados y miembro de PAN que ha gobernado México muchos años, ¿se pueden comprar votos en México? ¿Es necesaria una reforma electoral?

SCM: Siempre es bueno poder eficientar y administrar los recursos públicos sin afectar aquellas erogaciones que sean necesarias para realizar las funciones constitucionales. La propuesta del presidente López Obrador, con el argumento de la austeridad, vulnera la autonomía y la independencia del árbitro electoral. Plantea que los Consejeros Ciudadanos se elijan, politizando y partidizando al árbitro. Además, la elección de 60 candidatos, por cierto, de esos 60, 20 serían propuestos por el poder legislativo y 20 por el Ejecutivo; un sesgo a favor del partido gobernante. La elección tendrá paradójicamente un gasto adicional considerable porque se trata de una elección nacional.

La oposición mexicana se está organizando y todavía quedan muchas dudas sobre si se presentará unidos en la coalición Va por México del PAN, PRI y PRD o si sería mejor presentar cada uno su propio candidato. Usted ha admitido que aspira a ser el candidato presidencial del PAN, ¿Cómo cree que debe presentarse la oposición a las elecciones de 2024?

SCM: Cada partido debe elegir a su candidata o candidato y el o la que resulte de cada instituto debe contender con los colores de su partido en el método que decida, para que finalmente la coalición tenga un solo candidato, con una plataforma común y en la idea de construir un gobierno de coalición, de reconstrucción y de reconciliación nacional.

Tras una multitudinaria manifestación de la oposición en Reforma el pasado 13 de noviembre. ¿Cree que ahora tiene más apoyo popular la oposición?

SCM: Sin duda fue una toma de conciencia social de la oposición. Los manifestantes quieren una especie de seguridad colectiva que permite atisbar la esperanza de un auténtico cambio en el 2024.

Han acusado a Obrador en las últimas semanas de «autoritarismo» y han salido a «defender la democracia» en protesta por la reforma de la Constitución en material electoral. Varios dirigentes han comparado la situación con Venezuela. ¿Usted ve autoritarismo y un intento de amañar las elecciones en la reforma electoral?

RMA: No para nada. Al contrario, veo un intento de fortalecer la democracia, de evitar lo que pasaba en el pasado. Pero creo que la manera de plantearlo no fue la más adecuada. Creo que el INE es una institución que ha ganado prestigio y que lo merece, pero también que puede mejorar, cómo todo: las elecciones pueden ser menos costosas, el voto electrónico puede ser un mecanismo más transparente y ágil, los gastos administrativos pueden disminuirse. Todo esto puede pasar pero sin duda México necesita tener una institución sólida y robusta que fortalezca la democracia y la tutele.

¿Está en riesgo la democracia mexicana? ¿O el debate político está subiendo demasiado el tono de las acusaciones?

RMA: Sin duda el debate político se elevó. Lo dije hace poco en la primera convención nacional por la reconciliación, México se polarizó. Creo que es algo normal después de que los equilibrios de poder cambiaran tanto debido a la transición política que inició en 2018, siempre en los procesos de transformación en el mundo van seguidos de momentos de enfrentamiento ideológico, pero la historia nos muestra también que después debe venir la reconciliación y eso es a lo que estamos llamando, a la reconciliación nacional para poder darle continuidad a los aciertos y también corregir lo necesario.

AMLO suele descalificar a la oposición argumentando que son «privilegiados» que quieren mantener «el corrupto sistema neoliberal», ¿puede haber entendimiento en medio de la crispación?

SCM: En esos términos no. Pero de cualquier manera debe haber siempre disposición al diálogo. Dice un refrán mexicano «Hablando se entiende la gente», así es. Además, el diálogo es el instrumento nacional de la democracia para que se pueda avanzar. Hasta ahora, el presidente López Obrador, en su cuarto año de gobierno, se ha negado a dialogar con la oposición.

¿Qué balance hace de los cuatro años de AMLO?

SCM: 140.000 homicidios violentos; 40.000 desaparecidos; 14.000 feminicidios; 6 millones más de pobres; inversiones en niveles de hace 25 años; un sistema de salud rebasado: falta de lo básico, medicamentos; deserción escolar de más de 4 millones de alumnos de educación primaria, un rezago generalizado por motivo de la pandemia; nuestros tratados comerciales y de medio ambiente, incumplidos.

Si llegase a ser candidato y presidir México, ¿cuáles serían los principales cambios que aplicaría en la política mexicana?

RMA: Muchas, pero sin duda primero sería modificar la política de seguridad, que es el gran pendiente de esta Administración. Mayor inteligencia, despliegue en los lugares de mayor conflicto, focalización de los programas sociales de mayor violencia serían solo algunas de las modificaciones que plantearemos.

Obrador presume del aumento de becas y de las ayudas «que llegan al 85% de los hogares». Pese al descontento de muchos mexicanos con su mandato, AMLO mantiene una popularidad bastante alta, ¿A qué cree que se debe? ¿Cómo debe contrarrestar la oposición la buena imagen de Obrador?

SCM: Sí, su popularidad es alta, pero no la de su gobierno, ni es extensible a sus potenciales candidatos. Prueba de ello es que en las elecciones federales pasadas la oposición, en su conjunto, obtuvo más de 23 millones de votos y la coalición gobernante obtuvo 21 millones de votos aproximadamente. Esto fue en el año 2021, cuando López Obrador estaba en su apogeo.

La crisis migratoria sigue azotando la región. Cientos de miles de migrantes siguen cruzando México en busca del sueño americano ante el riesgo de robos, secuestros o asesinatos o de morir en un accidente mientras viajan hacinados en un camión. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que enviará tanques a la frontera. ¿cómo valora la política migratoria de AMLO? Si llegase a la Presidencia, ¿qué medidas propondría para hacer frente a la crisis migratoria?, ¿cuáles deben ser las prioridades?

SCM: Una prohibición reprobable, nuestra frontera norte se ha transformado en un auténtico muro gubernamental que favorece las políticas migratorias de Estados Unidos. La propuesta debe partir de la defensa de los derechos humanos, de cumplir cabalmente el Estado de derecho y de un intenso esfuerzo diplomático de que Estados Unidos flexibilice su política discriminatoria.

AMLO ha sido muy beligerante con la herencia hispana, cambiando incluso los libros de texto. ¿Por qué está tan interesado el Gobierno mexicano en atizar la hispanofobia? No parece que esta obsesión sea compartida por el pueblo Mexicano...

SCM: No lo es, menos el resentimiento en contra de rasgos históricos que se entrelaza con la Constitución de México.

También el actual presidente ha sido muy duro contra el Rey de España Felipe VI. ¿Debe pedir perdón como exige AMLO o hay que mirar hacia el futuro?

RMA: Yo creo que son más los encuentros que los desencuentros. México y España están unidos por la Historia, y soy de la idea que debemos celebrar lo que sucedió hace décadas y pensar en el futuro y no basarnos en lo que sucedió hace siglos.

Las críticas a la conquista española están muy en la línea de la política de izquierdas de la cancelación. ¿Puede o debe cambiarse la Historia?

RMA: Sin duda, puede cambiarse y ya se ha cambiado. Les doy un ejemplo. En el siglo XVI la conquista fue un proceso de dominación que como cualquiera en la historia fue violento y laceró la sociedad mexicana. Pero yo creo que la evolución propia de las sociedades nos ha hermanado, en tiempos de Lázaro Cárdenas, a través de Cosío Villegas, México recibió a las y los españoles que solicitaban refugio. Fue gracias a esa época de exilio que en México se desarrolló una mezcla cultural muy profunda que hasta el día de hoy no solo nos da identidad sino que han aportado al desarrollo nacional. Esta visita es muestra de eso, el mundo hoy enfrenta retos que tenemos que superar de manera común, por eso estamos aquí, para poder mirar hacia el futuro, dejar atrás los siglos pasados y pensar en los años venideros.

Debería AMLO y la izquierda mexicana preocuparse más de la situación de los indígenas hoy y de las familias sin recursos que en lo que ocurrió en el pasado?

RMA: Sí, y lo hace. Uno de los cambios legislativos más importante que hemos realizado es precisamente cambiar la normatividad para asegurar los derechos de las comunidades indígenas y afroamericanas. Madrid.

Como consecuencia de estas polémicas la relación entre España y México parece que se ha deteriorado. ¿Cómo puede recuperarse y sobre todo cómo se podría ahondar en una relación mas fructífera?

RMA: A través del diálogo constante y permanente. Desde el senado mi relación con la Embajada y con España ha sido profunda. No debemos dejar de encontrar coincidencias y de trabajar para superarlas juntos.

Para España, México es un país ineludible en América, con múltiples intereses económicos, culturales e históricos. ¿Cuál es la percepción de México?

SCM: Exactamente eso. No reconocerlo es un gran error. La propia realidad se ha impuesto. La XVI reunión parlamentaria es una prueba de ello.