Así es McKamey Manor, la casa del terror más aterradora del mundo: te pagan por entrar y casi nadie puede terminar

Las personas son atadas, abofeteadas u obligadas a comerse su propio vómito. Hay continuos gritos, el color rojo de la sangre es predominante en suelos y paredes y aquel que quiera (o pueda) entrar, tiene muy pocas posibilidades de salir. Parece el relato de una película de miedo, pero se trata del pasaje del terror McKamey Manor, en Summertown, ciudad de Tennessee, en Estados Unidos, la casa más aterradora del mundo. Los dueños, incluso, pagan por asistir al evento, aunque es un camino casi a la muerte.

Los informes describen a este lugar como "una pesadilla psicológica". Su director es Russ McKamey, que aporta las ideas más macabras, espeluznantes y terribles que jamás se hayan imaginado. Los vídeos que se muestran sobre este lugar muestran personas gritando de angustia, queriendo salir y pidiendo dar marcha atrás. Un evento al que, sin duda, pagarían por asistir los mayores maestros del terror, pues sus creaciones quedarían como una comedia al lado de este pasaje.

Las personas son amordazadas o se les tiñe de sangre (eso sí, falsa). Se utilizan seres vivos como enormes arañas o serpientes, una de las atracciones por excelencia. La experiencia puede durar hasta ocho horas, pero hasta ahora, nadie ha conseguido aguantar tanto tiempo. Quien posee el récord es Sarah P, una ciudadana que logró estar seis horas en 2014. Pero hasta la fecha, nadie sabe si alguien ha aguantado más tiempo.

Pese a todo ello, hay una lista de espera muy grande de valientes que quieren participar. A los invitados se les ofrece 20.000 euros por participar, pero deben someterse a un chequeo de antecedentes médicos para asegurare de que no padezcan ninguna afección médica grave, así como firmar una acreditación de responsabilidades.

También pueden ser golpeadas, ser enterrados vivos o ahogados, bañados con fluidos extraños o ser secuestrados en un lugar oscuro. Según informa The Sun, un participante sufrió un ataque cardíaco en 2008 durante la experiencia. Sim embargo, su creador, McKamey recordaba en declaraciones a The Guardian que "no es real" y que "es un campo de entrenamiento del terror y supervivencia". "Si la gente estuviera realmente herida, nos cerrarían".