Biden dice que Trump "quiere ser un dictador" e insiste en que él es el único que puede derrotarle

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, ha criticado este viernes la intervención de Donald Trump ante la Convención Nacional Republicana, reprochándole su gestión de la pandemia de la covid-19, la Seguridad Social, la economía y la inmigración, entre otras cuestiones: "Quiere ser un dictador", ha asegurado apelando al electorado a movilizar recursos para derrotarlo en las urnas. "Estoy atrapado en casa con covid, así que he tenido la gran desgracia de ver el discurso de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana. ¿De qué diablos estaba hablando?", ha escrito el presidente en la primera publicación de un hilo compartido en la red social X y que ha concluido ironizando sobre los anhelos de Trump "ser un dictador". Biden ha reprochado al candidato republicanos que haya presumido de haber hecho "un gran trabajo" durante la pandemia, recordando que "este es el mismo tipo que nos dijo que nos inyectáramos lejía mientras morían más de un millón de estadounidenses".

Además, Biden ha tildado de "mentira descarada" las promesas del expresidente de "proteger la Seguridad Social y Medicare", señalando que "Trump propuso recortar la Seguridad Social y Medicare cada año que estuvo en el cargo". En lo que a la economía respecta, el candidato demócrata a la reelección ha deplorado que su rival "se ha jactado de haber otorgado 'los mayores recortes de impuestos de la historia' a sus amigos multimillonarios", mientras que "el acuerdo es que su agenda del Proyecto 2025 aumentará los impuestos a la clase media", además de "provocar aún más inflación". "Dijo que "empezará a pagar la deuda y empezará a reducir aún más los impuestos". Eso es una broma. Trump hizo estallar el déficit en su primer mandato y su plan de recorte de impuestos lo empeorará aún más en un segundo mandato", ha añadido en la misma línea.

La pugna por el voto obrero

Por otra parte, Biden ha hecho referencia a los sindicatos, señalando que "no es la primera vez" que Trump arremete contra ellos, "ni siquiera de cerca": "Donald no sabe nada sobre proteger a los trabajadores y sus derechos; debería estar avergonzado", ha espetado, defendiéndose como "el presidente más pro-trabajador de la historia" de Estados Unidos. Asimismo, ha reprobado las promesas de su oponente sobre "recuperar todos los empleos de fabricación", apuntando que ya "prometió lo mismo en 2016 y fracasó", y de poner "fin al 'mandato de vehículos eléctricos' desde el primer día". Biden ha hecho referencia también a la cuestión migratoria, presentando como "despreciable" su intención de "enviar inmigrantes a campos de detención masiva como parte de su agenda Proyecto 2025". "El proyecto 2025 es extremo y peligroso. Y no se trata de quiénes somos como nación", ha sentenciado. "Debemos derrotar a Donald Trump y (a su candidato a vicepresidente) J.D. Vance", ha concluido Joe Biden, al tiempo que ha compartido una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de reunir los "recursos necesarios para derrotarlos en las urnas". El presidente insiste en que él es la persona adecuada para derrotarle a pesar de que cada vez más miembros del Partido Demócrata le piden que renuncie.