Biden y Trump pugnan por el votante hispano desencantado

Queda menos de once meses para las elecciones presidenciales de EE UU pero los dos principales partidos hace meses que cortejan a un grupo de votantes crucial para cualquiera que quiera convertirse en presidente de este país: los latinos. Según los últimos datos del Pew Research Center, alrededor de 34,5 millones de hispanoamericanos serán elegibles para votar el próximo año, es decir, 4,7 millones más que en 2018. Su apoyo es decisivo en varias contiendas y tanto Biden como el favorito republicano en las encuestas, Donald Trump, lo saben. Por el primero lleva invertidos miles de millones de dólares en acercarse a ellos y en el caso del exmandatario los corteja a pie de calle con mítines y eventos.

En LA RAZÓN le preguntamos a Enrique J. Pepén, concejal electo de la ciudad de Boston y líder de los latinos en la ciudad que candidato, en su opinión, podría hacerse con el voto más peleado, y su respuesta es clara, ¨el que entienda que el voto latino es diverso¨. Pepén asegura que los hispanos en EE UU ¨como comunidad, somos muy diversa y creo que es un error que los políticos generalicen¨, creyendo que pueda llegar a todos los hispanos con las mismas estrategias porque es un grupo poco conectado. ¨Hay latinos más conservadores que queremos menos impuestos, no estamos a favor de la inmigración o el aborto, pero también hay gente contraria a todo esto¨, confiesa.

El número de latinos que pueden votar ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. Según la vicepresidenta de la organización Unidos U.S., Clarissa Martínez, ¨los latinos somos ahora el segundo grupo más grande estadounidense en edad de votar y estamos jugando un papel cada vez más importante y definitorio en nuestro panorama político¨. El crecimiento tiene su explicación en ¨el número creciente de jóvenes latinos que alcanzan los 18 cada año¨, asegura Rodrigo Domínguez- Villegas, director de investigación del Instituto de Política Latina de UCLA (Universidad de California, Los Ángeles). Por lo que en los próximos años ¨más de 1 millón de ciudadanos latinos cumplirán 18 años en una tendencia que alcanzara su punto más álgido en el 2025¨. Son jóvenes muy involucrados políticamente a los que les preocupan cuestiones como el control de armas o el acceso al aborto. ¨Estamos más organizados¨ explica el concejal Pepén a LA RAZÓN, ¨los latinos nos involucramos más en las reuniones locales de nuevos proyectos, en las reuniones de vecindarios y esto hace que aumente nuestra presencia y se tenga más en cuenta¨.

Por Estados también podemos encontrar grupos de hispanos muy diferentes, explica Pepén, ¨en los del sur con mayor impacto de la inmigración, los latinos buscan más recursos para empleo, para una educación pública¨, mientras que, en el norte, en lugares como Nueva York, Boston, Rhode Island o New Jersey, ¨son muy diferentes¨. Además, también influye el lugar de origen del propio hispano. ¨En Texas por ejemplo los latinos que están llegando vienen de países comunistas como Cuba, y cuando llegan aquí eso influye en su voto¨.

Hay estados como Nevada y Arizona que se están convirtiendo en foco de votantes latinos. De hecho, ya se vio un aumento de su participación en las elecciones del 2016. En el primer estado los demócratas han ganado durante cuatro elecciones consecutivas, pero en 2020 estuvieron cerca de perder este estado por los discretos, pero firmes, avances que los republicanos hicieron en la captación del público latino. Aun así, el voto hispano se decantó por el demócrata Joe Biden con un apoyo del 60%. Mucho tuvo que ver en esta victoria el público latino que, si en 1984 rozaba el 7% de la población, ahora representan más del 30%. Según las últimas encuestas, el presidente estadounidense sigue contando con el apoyo de los latinos en Nevada para el 2024, pero debilitado.

En términos nacionales, a pesar de la tendencia demócrata del voto hispano durante décadas, de cara al 2024 estos votantes no están contentos con ninguno de los dos principales partidos, porque no les convencen ni Biden ni Trump. ¨Les falta muchos a los dos¨, confiesa Pepén, ¨me identifico como demócrata, pero me gustaría ver un mayor esfuerzo por parte de Biden, que creara un equipo más fuerte de cara al apoyo al público latino¨. En recientes encuestas casi el 53% de los votantes hispanos están preocupados por el rumbo que está tomando el país, la inflación, la economía y la inmigración son los problemas que más les preocupan. El apoyo al presidente Biden ha bajado de un 67% en 2020 al 53% actual, mientras que el apoyo al exmandatario Trump parece aumentar por 4 puntos porcentuales con respecto al de hace 3 años. Las cifras son el resultado de un estudio realizado en los 22 estados con más votantes latinos registrados y llevada a cabo por el Foro de Opinión Pública Latina del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU y el centro Adam Smith para la Libertad Económica.