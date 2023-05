Donald Trump demanda al "Washington Post" por difamación y le reclama 3.780 millones de dólares por dañar la imagen de sus empresas

Si hasta ahora gran parte de las noticias sobre Donald Trump se centraban en las acciones legales que hay contra él, esta vez el expresidente salta al otro lado. Su grupo mediático Trump Media & Technology Group (TMTG) acaba de demandar al diario estadounidense The Washington Post por publicar artículos difamatorios que dañan la imagen de una de sus empresas. Le pide $3.780 millones de dólares por daños y perjuicios al rotativo.

La querella ha sido presentada ante la corte de Florida y en ella se denuncia que el periódico estadounidense publicó el pasado 13 de mayo un artículo que ¨falsamente¨ acusaba al grupo mediático de Trump de ¨fraude de valores y otras irregularidades¨. La publicación, "Trust linked to porn-friendly bank could gain a stake in Trump's Truth Social" (en español ¨Un fidecomiso vinculado a un banco favorable a la pornografía podría tener una participación en Truth Social de Trump¨, la red social que el expediente inauguró en 2022), es una exclusiva escrita por el periodista Drew Harwell con información y pruebas facilitadas por un antiguo ejecutivo y exvicepresidente de TMTG , Will Wilkerson, 38 años, que asegura que el presunto préstamo del fidecomiso a la empresa de Trump ¨desconcertó a algunos de sus compañeros ejecutivos¨. Wilkerson trabaja ahora como barista en un Starbucks de Carolina del Norte cobrando $16 dólares por hora, y en una entrevista al diario británico Daily Mail asegura que ¨conocía los riesgos¨ de entregar 150.000 documentos internos sobre la red social de Trump a la comisión de Valores y a investigadores federales y estatales.

En la demanda, la empresa de Trump sostiene que las declaraciones del The Washington Post son falsas y crean ¨una amenaza existencial para TMTG, causando una enorme pérdida¨, porque exponen a la empresa ¨al ridículo, desprecio y desconfianza pública¨, al igual que a su director ejecutivo, Devin Nunes, y al expresidente Trump. Además, TMTG asegura que el exempleado fue despedido ¨con causa¨, y desde entonces ¨comenzó a inventar y vender públicamente historias falsas sobre TMTG a numerosos medios de comunicación¨, incluyendo el diario inglés The Guardian.

No es la primera vez que el expresidente arremete contra los medios de comunicación estadounidenses. Ya lo hizo en septiembre del 2021 cuando llevó a juicio al diario The New York Times y a su propia sobrina, Mary Trump, acusándoles de conspirar para obtener sus declaraciones de impuestos y publicarlas en una serie de artículos en el 2018. El pasado 3 de mayo un juez desestimó la demanda presentada por Donald Trump y le ordenó pagar los honorarios de los abogados del periódico estadounidense y los tres periodistas demandados. El juez encargado de la causa, Robert R. Reed, en la Corte Suprema del estado de Nueva York afirmó en su escrito que las reclamaciones del expresidente ¨fracasan como una cuestión de derecho constitucional¨. También añadió que los tribunales ¨han reconocido desde hace tiempo que los reporteros tienen derecho a participar en actividades legales y ordinarias de recopilación de noticias sin temor a la responsabilidad extracontractual, ya que estas acciones están en el núcleo mismo de la actividad protegida por la Primera Enmienda¨.

Precisamente Donald Trump fue condenado hace poco a pagar 5 millones de dólares por daños y perjuicios a la escritora y experiodista E. Jean Carroll por haberla agredido sexualmente, y también por difamación. Y justo este lunes Carroll ha pedido a un juez de Manhattan que aumente la cuantía de la indemnización que debía recibir tras una entrevista en CNN en la Donald Trump se refirió a ella como ¨chiflada¨, asegurando que todo era ¨falso¨, una ¨historia inventada¨. Un tsunami de acciones legales en torno al expresidente Donald Trump que habrá que ver cómo afectan a su reelección para las elecciones presidenciales del 2024.