Fallas de seguridad en el atentado contra Trump: "Era un disparo fácil y fue una negligencia masiva"

El Servicio Secreto de Estados Unidos está bajo escrutinio tras el intento de asesinato a Donald Trump perpetrado por Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, en Pensilvania, este fin de semana. La directora de la agencia, Kimberly Cheatle aseguró en un comunicado que su dependencia cooperará en una serie de investigaciones que adelantará el Congreso sobre lo ocurrido. Comités tanto de la Cámara como del Senado están investigando lo que algunos legisladores alegan son fallas de seguridad que dejaron al expresidente herido en la oreja y a un espectador muerto.

"Entendemos la importancia de la revisión independiente anunciada ayer por el presidente Biden y participaremos plenamente", dijo Cheatle, agregando que están dispuestos a someterse a “cualquier acción de supervisión". La primera comparecencia podrá darse tan pronto como el próximo lunes 22 de julio.

El congresista por Florida, Carlos Gimenez ha dicho que lo ocurrido es “inexcusable” para los estándares del Servicio Secreto. En una entrevista con la cadena Fox News, el legislador aseguró que “no hay forma de que a 150 metros del exmandatario alguien haya podido posicionarse lo suficientemente bien para hacer un tiro tan limpio burlando los esquemas de seguridad”.

Por su parte, el ex Fiscal General de Estados Unidos, Bill Barr fue más allá, pidiendo que Cheatle sea despedida de su cargo.

"Yo la despediría simplemente por tener un oído sordo y no salir y ser visible y decir algo. Incluso si no conocemos la historia, creo que es importante comenzar la discusión y la transparencia con el pueblo estadounidense", explicó el ex funcionario de la era Trump.

El exagente del FBI, César Paz dice en conversación con LA RAZÓN que Trump sobrevivió casi por “intervención divina”, enfatizando en la proximidad del tirador. "Este es un disparo que se le pide a un soldado en su entrenamiento básico que haga dentro de su periodo de nueve semanas. Este es uno de los disparos más fáciles", explicó. "La conclusión es que esto es una negligencia masiva”, aseguró a este diario.

Precisamente este tiroteo marca una de las fallas de seguridad más significativas del Servicio Secreto desde que el expresidente Ronald Reagan fue disparado en 1981.

Un lobo solitario

El FBI ha dicho que el atacante parece haber actuado solo y que no había un motivo ideológico conocido detrás del intento de asesinato. Las autoridades están investigando el incidente como un acto de terrorismo doméstico "potencial".

Las preguntas que han surgido alrededor de cómo se dieron los hechos han dado pie a varias teorías conspirativas. Algunas de las versiones apuntan a que el tirador se encontró con la policía local momentos antes de dispararle al expresidente, pero por alguna razón no fue detenido al instante.

The Associated Press dice haber hablado con testigos que aseguran haber avisado a la policía sobre la presencia de “un hombre subiendo al tejado de un edificio cercano”. Esta aseveración habría sido confirmada por dos oficiales de la ley que hablaron con el medio bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso.

Un agente habría subido al tejado tras la advertencia, y fue entonces cuando se encontró con Thomas Matthew Crooks. Cuando el oficial bajó la escalera, Crooks "rápidamente disparó hacia" Trump, según AP.

En ese momento, los francotiradores del Servicio Secreto supuestamente abrieron fuego contra Crooks, matándolo. Paz explica que, en una reacción normal, “tan pronto como el oficial local se encontró con el presunto tirador debería haberse enviado una alerta notificando a los agentes sobre un "tirador en el tejado", y el Servicio Secreto debería haber corrido hacia el escenario y haber sacado inmediatamente al presidente, y luego haber respondido, el contra francotirador".

"El disparo no debería haber ocurrido. Esa es la falla en sí misma", dijo también el legislador Carlos Gimenez a Fox News. "La mejor seguridad es cuando entras y realmente puedes prevenir un incidente, no reaccionar a un incidente", sentenció el republicano.

A la vista quedan preguntas sobre cómo un hombre armado pudo acercarse lo suficiente a Trump para herirlo con un rifle estilo AR-15, con una bala rozando su oreja antes de que los agentes del Servicio Secreto lo sacaran rápidamente del escenario. Todos esos interrogantes tendrá que enfrentar la directora de la agencia, en momentos en que la tensión política aumenta y con las convenciones de los partidos en marcha las apuestas de violencia pueden ser mayores.