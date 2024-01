"Hay miedo de abrir los negocios en Ecuador"

-¿Cómo está viviendo la sociedad ecuatoriana este episodio de violencia?

Ha causado terror y mucha incertidumbre. La gente abandonó sus puestos de trabajo ayer ante un caos muy fuerte. Hay miedo de abrir los negocios. Los colegios están cerrados hasta el día 14. El funcionamiento de la sociedad ha entrado en un estado crítico. No solo ha sido algo de las grandes ciudades, sino que se ha producido en casi todo el país. Fue un operativo bastante amplio que demostró la capacidad logística que tienen estas bandas de narcotraficantes.

-¿Cuál es el origen de estos actos casi sincronizados de violencia?

El origen de todo esto no lo sabemos con certeza. No ha habido una reivindicación ni manifiesto. Todo está a merced de las especulaciones. Quizá querían presionar al Gobierno para que no trasladen de prisión al jefe de «Los Lobos», agarrado preso dos días antes. No se sabe, por tanto, si esto es una represalia contra la política de traslados en las cárceles. También pudo ser una reacción a un posible anuncio para la extradición de los narcotraficantes. La peor pesadilla para ellos es que sean extraditados a EE UU. Puede haber sido un intento de demostrar el poder de estas bandas al Gobierno. Existe una incertidumbre y falta de información enorme, es como luchar contra un enemigo que no sabes por qué te ataca. Lo que se ve es un despliegue de fuerza para decirle al Estado y a la sociedad de lo que son capaces y de que sin ellos no se pueden hacer políticas públicas.

-¿Qué errores ha cometido Noboa?

No haber llegado con un plan de seguridad desde el primer día. Dijo que tenía un plan llamado Fénix, pero no se conoce, lo que hace pensar que fue una oferta populista. Todos los candidatos se presentaban como solución para la inseguridad. Incluido él. Pero Noboa no tenía nada y así lo demuestra lo que acaba de ocurrir. Otro error es no haber sido capaz de filtrar a los funcionarios de las cárceles que podrían estar implicados en la fuga del líder de la banda de Los Choneros, alias Fito. Noboa está desesperado, ha declarado objetivos de guerra a las bandas de narcotraficantes.

-¿Puede haber un caos prolongado?

No lo descartaría. El narcotráfico ha permeado la política. Seguro que detrás hay intereses políticos. La inestabilidad y el terror que hemos visto han dejado a la población aterrorizada.

-¿Tiene Ecuador un mercado interno de la droga que antes no había?

El aumento del consumo de la droga es algo que afecta a las grandes ciudades de América Latina.