El impacto de la condena de Hunter Biden en la reelección del presidente de EE UU

A menos de cinco meses para las elecciones presidenciales estadounidenses, los tribunales se han convertido en el escenario principal de unos comicios históricos. El último pase tuvo lugar esta semana en Wilmington, Delaware, y el protagonista esta vez no fue Donald Trump, como venía siendo habitual, sino el hijo del propio presidente de EE UU Joe Biden, Hunter. El martes un jurado de 12 miembros le declaró culpable de tres delitos graves relacionados con la compra y posesión de un arma en el 2018 mientras luchaba contra su adicción a las drogas. Hunter mintió para adquirir una Glock.38 infringiendo así la ley. El único hijo del mandatario norteamericano se ha convertido en su talón de Aquiles, una mancha en el expediente casi impecable del demócrata que algunos expertos creen que podría dificultar su reelección. Otros dudan de que la situación tenga ¨algún efecto significativo¨, explica a LA RAZÓN, Paul Beck, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Ohio, porque ¨todos tenemos una oveja negra en la familia¨. Beck recuerda que ha habido antes presidentes en situaciones similares y ¨no parecen haber afectado a su campaña¨. Además ¨la mayoría de la gente presta poca atención a los dramas en los juzgados, quizá solo los titulares¨, y de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas.

Hay republicanos que reconocen que mentir para comprar un arma no es un delito tan grave, y azuzados por Donald Trump aseguran que el juicio contra Hunter Biden, de 54 años, no ha sido más que una ¨distracción¨ de los ¨verdaderos crímenes¨ de la familia presidencial. Hunter es ¨el cordero sacrificado del Estado profundo¨, ha dicho la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene. Lo cierto es que donde muchos ven una piedra en el zapato para que Biden se mantenga en la Casa Blanca, otros están convencidos de que se trata de una gran oportunidad. Sobre todo, de cara al primer debate presidencial el próximo 27 de junio. ¨Trump puede plantear el problema, pero eso le dará la oportunidad a Biden de contrastarse a él mismo con Trump, porque Biden no va a emitir un perdón a su hijo¨, señala Beck a este diario. Biden posiblemente le dé la vuelta a la situación e insista en que el sistema no está manipulado, como constantemente sugiere el expresidente.

El cumplimiento de la ley

Hunter Biden está a la espera de una sentencia que podría llegar a los 750.000 dólares de multa y hasta 25 años de prisión. Al no tener antecedentes penales, es muy probable que la pena se vea reducida significativamente, aun así, su padre ya dejó claro que no usaría su poder de indulto para evitar que Hunter pase por prisión. ¨Nadie está por encima de la ley¨, ha defendido desde que se conoció el veredicto de culpabilidad de su rival Trump. La campaña de Biden muy posiblemente ¨intentará utilizar su reacción al veredicto de Hunter para apoyar el Estado de derecho, en contraste con Trump¨

El expresidente enfrenta una millonaria multa por acoso sexual (el caso de la escritora E. Jean Carroll), está a la espera de sentencia por falsificación de registros comerciales para influir en unas elecciones presidenciales, y por delante tiene tres causas penales más por conspiración para defraudar a EE UU y los derechos de sus ciudadanos, conspiración criminal para revertir su estrecha derrota en las elecciones de Georgia del 2020, y retención de documentos clasificados que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago tras salir de la Casa Blanca. Hunter se enfrenta a un proceso poco habitual, con penas reducidas. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, de las más de 112.000 que cometieron el mismo delito en 2017, solo 12 fueron procesadas. Entre el 2019 y 2023, solo hubo 52 acusados por este delito con un 92% sentenciados a cumplir pena de prisión que no superaba los 15 meses y el 8% de ellas recibieron libertad condicional o una multa, aseguran los datos de la Comisión de Sentencia. Además, es muy probable que cuando se conozca la sentencia de Hunter, en los 120 días después del veredicto de culpabilidad, la defensa apele la decisión, y el proceso no se resuelva antes de las elecciones presidenciales.

Quizá el mayor problema para el hijo del presidente sea el juicio que enfrentará en California el próximo 5 de septiembre por no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos del 2016 al 2019, cargos por los que también se ha declarado inocente. En este caso, y ya con antecedentes penales, podría complicarse su situación. Por eso hay personas del entorno de Joe Biden que están preocupadas por otro tipo de consecuencias, las emocionales y de la psique. El escenario no es fácil para un hombre de 81 años que ya ha sufrido la muerte de dos de sus hijos y su esposa y lleva años tratando de ayudar a su único heredero a superar una adicción a las drogas. Biden enfrenta la impotencia de un padre que teniendo en sus manos un indulto no lo usará para no dar carnaza a sus oponentes políticos. Una presión que podría afectar a su capacidad física y cognitiva, que está en constante tela de juicio.