Milei pasa la "motosierra" por la cúpula militar kirchnerista: retira a 22 generales de 53

“La Fuerza Aérea argentina no es, ni va a ser nunca la de antes de Malvinas”, advirtió en mayo de 2023, el brigadier Xavier Julián Isaac. Entonces era el jefe de la Fuerza Aérea argentina y desde ayer se convirtió por la voluntad del presidente Javier Milei, en el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), máximo organismo de la estructura castrense en ese país. De esta manera el presidente argentino decidió que sea la Fuerza Aérea la que tome el control de las Fuerzas Armadas en su país.

Y es que como para no desentonar, el último día hábil del 2023, Milei decidió detonar una medida sin precedentes que afecta esta vez a la cúpula castrense. Ese día firmó cuatro decretos con la que activó no sólo una contundente renovación de los institutos armados, sino también una intensa purga de los altos mandos castrenses, hecho que no se veía desde hace 20 años.

El Ejército fue el más afectado, pasaron a retiro a 23 de los 55 generales que tiene el ejército argentino y en la Marina fueron dados de baja 7 sobre 26 almirantes, mientras que en la Fuerza Aérea pasarían a retiro 5 de los 17 brigadieres que tiene en funciones ahora la Fuerza Aérea. No se sabe a ciencia cierta si esta razzia de altos mandos obedece a la muletilla del gobierno de Milei de “No hay plata” o hay detrás algunas lecciones y lecturas políticas sobre ciertos mandos que serían a ojos del nuevo gobierno libertario también parta de la “casta militar” o afines al régimen anterior.

Lo cierto es que Milei definió la nueva conducción militar de Argentina en cuatro decretos -119, 120, 121 y 124- que fueron también refrendados por el ministro de Defensa Luis Petri y publicados recién el martes 2 de enero en el Boletín Oficial. Sin tiempo que perder, ya el martes muy temprano Petri despachaba con los nuevos mandos castrenses para definir las primeras acciones.

Tras la purga en el Ejército, al frente de ese instituto armado estará el general de Brigada Carlos Alberto Presti, de 57 años, quien se desempeñaba como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, con sede en Córdoba y antes fue director del colegio Militar de la Nación. Entra en reemplazo del teniente general Guillermo Olegario Pereda. Para que Presti ocupe el máximo lugar en el Ejército, pasaron automáticamente a retiro 22 generales más antiguos que él. Este acontecimiento es calificado como la renovación más grande desde la democracia, superando incluso la realizada por Néstor Kirchner en 2005, cuando el general Roberto Bendini asumió el mando del Ejército, llevando a retiro a 19 generales.

En la Armada asume el contralmirante Carlos María Allievi, de 58 años, quien era el comandante de la Flota de Mar y ejercía además como 2do Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el 2020. Reemplaza al almirante Julio Horacio Guardia. En los hechos, su designación provoca el pase a retiro de siete almirantes de la Armada argentina.

Como jefe de la Fuerza Aérea, Milei y el ministro de Defensa Petri, designaron al brigadier mayor Fernando Luis Mengo de 55 años, quien se venía desempeñando como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea junto a Xavier Isaac el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El estratégico Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Argentina, es la instancia militar que conduce la actividad de todas las Fuerzas Armadas en ese país en tiempos de paz y de guerra y centraliza las decisiones y coordinaciones en recursos humanos y materiales de los institutos castrenses.

Hermano de un héroe nacional

Xavier Isaac de 61 años quien se pone al frente del EMCO conducía la Fuerza Aérea desde febrero de 2020, anteriormente fue jefe de la IV Brigada Aérea de Mendoza y agregado aeronáutico en la embajada argentina en Estados Unidos, entre otras funciones. Es hermano del reconocido aviador y héroe nacional de la guerra de las Malvinas, Gerardo Gullermo Isaac, comodoro retirado de la Fuerza Aérea argentina que formó parte del grupo 4 de Caza que el 30 de mayo de 1982 -en el marco de la Guerra de Las Malvina- atacó al británico HMS Invencible.

Cabe destacar que Isaac como jefe de la Fuerza Aérea, fue protagonista de las negociaciones con el pentágono para que Argentina adquiera varias decenas de aviones de caza F-16. Falta saber si se continuarán estas negociaciones durante el gobierno de Milei y cuál será la línea además en los temas de equipamiento militar, ascensos y sueldos castrenses, que como el de todos los argentinos también vienen sufriendo la devaluación.

La elección de estos nuevos líderes militares apuntaría a una renovación integral de las Fuerzas Armadas y marcan un nuevo hito en la “Era Milei”. Ya se habla de fuertes influencias en esta drástica decisión tomada por el mandatario argentino. El diario "El Clarín" menciona que provienen del jefe de gabinete Nicolás Posse, a través del brigadier retirado Jorge Antelo y de ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se menciona también que habría participado en menor medida la vicepresidentea Victoria Viillaruel, a través del secretario de Asuntos Militares. Teniente general retirado Claudio Pasqualini.