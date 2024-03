La peor amenaza para Trump: el aumento del voto anti-MAGA puede volver a ser letal para el expresidente

El Supermartes se convirtió en el día de la temprana consagración para Donald Trump tal como se esperaba. Su prolongado reinado dentro del Partido Republicano volvió a quedar de manifiesto y ya no hay nadie que le haga sombra.

Así quedó claro con los resultados en los 16 estados en los que compitió el expresidente y con la retirada obligada que tuvo que dar Nikki Haley, la única rival interna que todavía se mantenía en carrera, aunque sin ninguna perspectiva de vencerlo.

Después de arrasar en casi todas las contiendas republicanas la noche de este martes, Trump volvió a mostrarse con la misma confianza de siempre y aprovechó para liberar toda su arrogancia con el telón de fondo de los resultados que lo avalaban.

"Lo llaman Supermartes por una razón. Una noche increíble y un día increíble", dijo Trump en un acto improvisado que lideró en su mansión de Mar-a-Lago. "He estado diciendo últimamente que el éxito traerá unidad al país (...) El 5 de noviembre pasará a la historia como el día más importante de la historia de nuestro país", agregó.

Tres años después del ataque al Capitolio, Trump renació de sus cenizas, aplastó a todos sus contrincantes internos y disciplinó al 'establishment' republicano que intentó sepultarlo en el pasado, con persistencia pero sin método. Sin embargo, la imagen de una fortaleza inexpugnable, que tanto gusta exhibir el expresidente, oculta sus fisuras de cara a la nueva contienda que lo enfrenta a Joe Biden.

En busca del voto independiente

Como sucede con el presidente, que tiene a su favor únicamente su condición de rival de Trump, el republicano ofrece pocos motivos para enamorar a los republicanos menos ideologizados y tendrá que ir a buscar el voto independiente. Habrá que ver qué sucede cuando la disputa ya no sea en la esfera republicana y se desarrolle en aguas abiertas.

Los resultados del Supermartes permiten una segunda lectura, menos optimista que la que le gusta hacer propaganda al trumpismo. El expresidente cuenta con un amplio respaldo de sectores de la clase trabajadora, pero sufre el rechazo entre los sectores de nivel educativo más alto y en algunos lugares claves. Según una información de Político, el expresidente perdió suburbios del estado clave de Virginia como Alexandria y Arlington ante Haley, junto con la capital del estado, Richmond, y la ciudad de Charlottesville, sede de la Universidad de Virginia. En Colorado perdió en Denver y Boulder.

"Él pierde constantemente los condados más educados en todos los estados. En Virginia, esto fue definitivamente cierto, pero también lo fue en Carolina del Sur. Y en todas partes. ... No creo que los recupere hablando de cuánto aman los votantes negros su camiseta con la foto policial o permitiendo que Rusia ataque a los aliados de la OTAN que no han pagado sus cuotas", advirtió la encuestadora republicana Christine Matthews.

Ahora los votos de Haley comenzarán a cotizarse más caros que nunca. Los analistas coinciden en que ahora empieza otra contienda y Trump tendrá que redoblar esfuerzos si pretende seducir a los votantes de los suburbios que respaldaron a Haley.

"Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos en nuestro partido y fuera de él que no lo apoyaron, y espero que lo haga", afirmó la ex gobernadora de Carolina del Sur ante un grupo de sus seguidores en Charleston. "En el mejor de los casos, la política consiste en atraer a la gente a su causa, no en rechazarla. Y nuestra causa conservadora necesita urgentemente más gente. Este es ahora su momento de elegir", afirmó.

La fuerza del voto anti-MAGA

Hasta ahora, la estrategia del líder republicano parece limitada y está centrada en lograr la difícil unidad partidaria. Sin embargo, Trump genera tanto amor como odio y el sentimiento de rechazo que provoca dentro de las filas de su propio partido puede convertirse en una amenaza real para sus aspiraciones. Algunas encuestas arrojan datos preocupantes y sugieren que los partidarios de Haley pueden inclinarse por la abstención antes que ir a votarlo.

Estos votantes son los que prefieren quedarse en casa antes que ir a apoyar a un candidato al que repudian en las elecciones generales. Aunque se trate de un pequeño grupo de votantes, puede ser decisivo para darle la victoria a Biden. De hecho, un fenómeno de ese tipo se dio en 2020, cuando los republicanos anti-Trump decidieron salir a votar por el candidato demócrata.

"La mayor parte del voto de Haley es anti-Trump, no pro-Haley", declaró en las últimas horas Mike Madrid, estratega republicano y cofundador del Lincoln Project, un grupo de consultores republicanos anti-Trump que jugó un papel decisivo en las últimas presidenciales. La fuerza del voto anti-MAGA, nacida del rechazo a un político que se presenta como invencible, puede volver a ser letal para Trump.