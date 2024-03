Republicanos y demócratas luchan por un electorado clave: los votantes de Nikki Haley

Con la candidata republicana Nikki Haley fuera del juego electoral, el objetivo ahora es cazar a sus seguidores, votantes republicanos para los que supondrá un problema decidir a quién dan su apoyo en las elecciones de noviembre. La exgobernadora de Carolina del Sur solo consiguió imponerse en las primarias de su partido de dos estados, pero sabe que quienes le apoyaron a lo largo país podrían inclinar la balanza electoral en estados tan indecisos como Pensilvania, Michigan, Nevada o Carolina del Norte (en este último, por ejemplo, Haley obtuvo 250.000 votos en las primarias, y Trump ganó el estado en 2020 por menos de 75.000). Hablamos aproximadamente de unos 570.000 votantes. No son muchos, pero si se repiten los ajustados resultados de las elecciones del 2020 su apoyo puede ser tremendamente significativo. Por eso, en su mensaje de despedida tras el fracaso del Supermartes, la excandidata le recordó a Trump que ahora dependía de él ¨ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron¨.

El bloque de votantes de la republicana es muy interesante tanto para Joe Biden como para Donald Trump. Son estadounidenses moderados, algunos independientes, que no se identifican con los demócratas, pero tampoco con el extremismo del exmandatario. Una encuesta de The new York Times junto con Siena College publicada el pasado sábado apuntaba a que el 48% de los partidarios de Haley votaron por Biden en las elecciones de 2020, frente al 31% que dijo que habían apoyado a Trump. Son votantes fáciles de persuadir por su indecisión. Les preocupan los 81 años de Biden, pero también el histrionismo político del líder republicano y muchos cogerían ¨cualquier opción, menos Trump¨. Para este electorado, la férrea defensa que Haley hizo de EE. UU. en el panorama mundial y su postura más moderada sobre el aborto fueron un soplo de aire fresco y muchos vieron en ella la representación del viejo ala del partido de corte neoconservador. Eso le permitió a Haley convertirse en una rival real para el exmandatario, y hacerse con el apoyo de cerca de 30 pequeñas localidades que poco se parecen al resto del país que vota por Trump. Son lugares de playa y ciudades universitarias, donde quedan pocos radicales que sigan al expresidente.

El llamamiento de Biden

Quizá por eso Joe Biden intentó acercarse a estos votantes sin líder cuando ni siquiera habían pasado 24 horas de la retirada de Haley. ¨Donald Trump dejó claro que no quiere a los seguidores de Nikki Haley¨, dijo en un comunicado, ¨quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña¨. Las cartas sobre la mesa, sin titubear. El presidente también ha elogiado públicamente el ¨coraje¨ de Haley por competir con Trump y por ¨decir la verdad¨ sobre su rival, expresando su deseo de que él y los seguidores de la candidata puedan ¨encontrar puntos en común¨ en una variedad de cuestiones clave como, por ejemplo, la democracia, la importancia del estado de derecho y la preservación de la OTAN, entre otros.

Además, su equipo de campaña incluso se ha acercado a los donantes de la excandidata. No sin motivos. Un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) que apoyaba a la excandidata acaba de cambiar el nombre de su movimiento, y ahora se hacen llamar "Haley Voters for Biden" (Votantes de Haley por Biden). Están animando a los seguidores de la excandidata a dar su apoyo al presidente demócrata. ¨Este es un esfuerzo de personas que realmente han apoyado a Nikki Haley para tratar de guiar la mayor cantidad posible de ellos hacia el candidato que respeta la democracia, incluso si no está de acuerdo políticamente con él¨, ha dicho Robert Schwartz, fundador del PAC.

Haley, contra el "socialismo"

Haley por su parte ha cerrado cualquier posibilidad de acercamiento con Biden, asegurando que el ¨socialismo¨ es una amenaza para EE UU y haciendo alusión al complicado panorama internacional actual, con guerras en Gaza y Ucrania. ¨El mundo está en llamas¨, pero el ¨aislacionismo¨ no es la respuesta porque ¨cuando EE UU se repliega hay más guerra, no más paz¨.

Por su parte, el equipo de campaña de Donald Trump está tan convencido de que entre los votantes de Haley había muchos fieles a Biden, que insisten en no invertir ni dinero ni energía en conquistarlos. Sin embargo, el exmandatario a nivel personal sí ha intentado acercarse a ellos. En un mensaje lanzado a través de su plataforma Truth Social, dijo que le ¨gustaría invitar a todos los partidarios de Haley a unirse al movimiento más grande de la historia de nuestra nación¨. Eso sí, también aseguró que ¨gran parte¨ del dinero de su hasta entonces única rival ¨provino de los demócratas, de su izquierda radical, casi el 50%, según las encuestas¨, afirmó sin presentar pruebas. Los expertos están de acuerdo con que hay un elevado número de votantes demócratas entre los seguidores de Haley, pero también en que han sido impulsados por el propio Trump, por su presunta implicación en el asalto al Capitolio y sus múltiples causas legales.

Algunos expertos no descartan un giro inesperado de los acontecimientos en el último momento. Nikki Haley podría permanecer en silencio y discreta a la espera de que alguno de los 91 delitos que enfrenta al exmandatario puedan apartarlo de la carrera presidencial y ella recupere su puesto. Es otra posibilidad en unas elecciones que están siendo de todo, menos al uso.