Ron DeSantis recorre EE UU para convencer a los votantes de que es la mejor opción republicana

El candidato republicano Ron DeSantis ha elegido Iowa para arrancar su campaña presidencial, un estado considerado el termómetro político del país, a pesar de que en los últimos años no ha tenido ningún éxito en sus predicciones. Allí ha dejado claro esta semana que va a [[LINK:INTERNO|||Article|||646e55ee5590b0e425092c00|||¨contragolpear¨ a su adversario]], el expresidente Donald Trump, y en un corrillo con periodistas ha adelantado un aperitivo de lo que los estadunidenses vivirán en las competitivas primarias republicanas que se celebrarán dentro de 8 meses. ¨Cuando tuvimos desacuerdos, yo jamás lo ataqué públicamente¨, dijo el gobernador de Florida refiriéndose a los continuos dardos que le lanza su rival republicano, ¨yo jamás haría públicas aquellas desavenencias. Ahora él me está atacando por algunos de esos desacuerdos, pero me parece que por la manera como lo está haciendo los electores me darán su apoyo¨.

La elección del escenario no es casual, de hecho, hoy será Donald Trump quien se dé un baño de masas en Iowa. El exmandatario busca el mismo objetivo que su oponente: atraer a los votantes cristianos evangélicos (con gran influencia en las asambleas republicanas del estado) y convencer a la población de Iowa de que debe capitanear su regreso a la Casa Blanca. DeSantis también se dirigió a sus ciudadanos el martes en una iglesia a las afueras de Des Moines, la capital y su ciudad más poblada, una oportunidad que muchos vecinos aprovecharon para conocer a la nueva opción del partido en la oposición.

Allí lo recibió la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, quien bromeó asegurando que su estado era la ¨Florida del norte¨, haciendo así referencia a la afinidad de las agendas conservadoras que ambos manejan. Con tal recibimiento, el gobernador del estado del sol no perdió la oportunidad de mostrar su lado más humano, relatando a la audiencia sus humildes orígenes y recordando el trabajo de su madre como enfermera, así como las labores que él mismo tuvo desempeñar a cambio de un salario mínimo para salir adelante en sus inicios.

Decadencia de EE UU

Tampoco perdió la oportunidad de sacar toda su artillería en este primer evento en persona y pintó una imagen oscura del Estados Unidos al que nos dirigimos, dijo, asegurando que están sentándose las bases para una ¨ideología maligna¨. Además, se burló de los atletas transgénero y defendió su batalla contra Disney alentando a sus seguidores a abrazar el cambio y votarle porque ¨es hora de que impongamos nuestra voluntad en Washington D.C., y no podemos hacer nada de esto si no ganamos¨. Conocedor de quien era el público que allí lo escuchaba, DeSantis anunció que prohibiría el aborto a partir de las seis semanas si finalmente ganaba las elecciones, y presionaría para conseguir castigar con pena de muerte a los condenados por abuso sexual de menores. Con todos sus objetivos encima de la mesa, el gobernador floridano llamó a ¨un renacimiento de la grandeza estadounidense¨.

Arma secreta

Esta es sólo la primera parada de una gira en la que el candidato republicano recorrerá 12 ciudades en 3 estados para reducir la ventaja con su rival, Donald Trump, al que las encuestas siguen apuntando como favorito. En este viaje por el país en busca de ¨adeptos¨, le acompaña su esposa, Casey DeSantis, quien fue y es clave para la carrera política del gobernador. Los expertos describen a la periodista de 42 años como la compañera perfecta para compensar con la fama de hombre frío que tiene su marido, ¨un antídoto social¨, dicen algunos, ¨un arma secreta¨ aseguran otros. Por eso el martes, cuando Casey se dirigió a la multitud de Iowa quiso compensar esa falta de capacidad de relación social de su marido con el fuerte de compromiso que ofrece. Ron ¨nunca retrocederá¨, dijo Casey, ¨y siempre defenderá lo que es correcto¨. La esposa del republicano caminó entre el público para mezclarse con los simpatizantes e incluso un anciano se acercó a darle un fuerte beso en la mejilla poco después de que ablandara los corazones de muchos asegurando que su afonía era producto de gritarles a sus hijos para que no pintaran con rotulador la mesa del comedor de la mansión en la que viven. Conoce perfectamente su papel y parece que el pueblo la quiere, algo de lo que el equipo de campaña de Ron DeSantis es plenamente consciente y van a aprovechar en los próximos meses para conseguir llegar a la Casa Blanca el próximo año.