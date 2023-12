El Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori saldrá a la calle nuevamente. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la tarde de este martes 4 de diciembre la liberación inmediata de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, dictando una sentencia que contraría la orden que dio el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El expresidente de Perú probó la libertad brevemente en 2017 por un año cuando el entonces primer mandatario Pedro Pablo Kuzcynski le concedió un indulto "por razones humanitarias" basándose en su salud.

En 2018 la decisión fue anulada y volvió al calabozo del penal de Barbadillo, en Lima, para continuar la condena que le fue impuesta en 2009 por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas durante su gobierno en 1991 y 1992, respectivamente, en las que militares del llamado Grupo Colina acabaron con la vida de 25 personas. Por ello le fue impuesta una pena de 25 años por los delitos de homicidio calificado, secuestro y lesiones graves. Además, se le acusó de usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.

Ahora Fujimori vuelve a estar libre por decisión judicial. «Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del Constitucional.

El tribunal reconoció la gravedad de los delitos por los que Fujimori fue condenado en 2009, pero también resaltó que se le concedió un indulto humanitario en 2017. Aquella medida, como recuerda el fallo, fue anulada por la Corte Suprema posteriormente y restituida con una sentencia de marzo de 2022.

A la vez, llamó "severamente la atención" al juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia, quien días atrás había decidido no ejecutar la liberación del exmandatario, después de que el presidente del TC dijera que las autoridades del país debían proceder a la excarcelación, aunque dejó en manos del INPE y del magistrado regional la decisión de ordenar su salida de prisión.

Por eso, el Tribunal Constitucional asume tal fallo como una autoridad de cosa juzgada y decidió considerar que Fujimori lleva casi seis años con un indulto otorgado que no se ha hecho efectivo, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental. Además, se consideró la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, dijo a la radio local RPP Noticias que el exmandatario "se ha mostrado muy conforme, ha tomado con mucha alegría este mandato". Agregó que la liberación se concretará este miércoles pues no hubo tiempo para realizar los trámites necesarios para concretarla durante la jornada. "Ese tema está zanjado. El Tribunal Constitucional ha sido claro. La Corte (IDH) no puede decidir a quién se libera o no. Como abogado procesalista y penalista no veo repercusión al Estado peruano".

En 2022, la Corte IDH solicitó a Perú no efectuar la liberación hasta que la Justicia revisara un recurso de familiares de las víctimas de su mandato, pero el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, insistió en varias oportunidades que las autoridades peruanas debían proceder con la liberación.

Alberto Fujimori ganó las elecciones en 1990 pero se impuso en el Perú a través de un autogolpe en 1992, al ordenar el cierre inconstitucional del Congreso y asumir el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas junto con su asesor Vladimiro Montesinos.