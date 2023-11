Trump se da un baño de masas en Florida mientras debaten sus rivales: "Quién vote demócrata es tonto"

El círculo se estrecha cada vez más y Donald Trump sigue sin aparecer por los debates de las primarias de su partido. Esta semana cinco candidatos republicanos han celebrado su tercer encuentro, y mientras ellos sacaban toda la artillería pesada para atraer al máximo número de votantes, el expresidente contraprogramaba con un baño de masas al sur de Florida ante una devota multitud. Trump volvió a eclipsar a sus rivales, y además lo hizo confiado, sabiendo que es el favorito entre los republicanos y ahora también va por delante del demócrata Joe Biden en las encuestas de cuatro de los estados que decidirán al ganador de las próximas elecciones presidenciales.

En los suburbios de Hialeah, Miami, el exmandatario lanzó su discurso contando sin límite de tiempo y con las únicas interrupciones de unos seguidores, en su mayoría cubanos exiliados, que le aplaudían y vitoreaban su nombre constantemente. ¨No somos nosotros quienes ponemos en peligro la democracia estadounidense. Somos nosotros quienes salvamos la democracia estadounidense de esta gente terrible¨, aseguró Trump criticando la política exterior del presidente Joe Biden. Además, el republicano quiso buscar el apoyo del voto evangélico, clave en los comicios estadounidense, asegurando que los demócratas estaban ¨detrás de los católicos o cristianos. Quien vote por un demócrata, debo decir, es un tonto¨, aseguró sin mencionar que Biden es católico.

El destino le ha dado una de cal y otra arena al expresidente esta semana. A pesar de su incómodo paseo el pasado lunes por la corte de Nueva York donde enfrenta una causa civil por fraude fiscal, el miércoles un juez de la Corte Suprema de Minnesota falló a su favor y permitirá que su nombre aparezca en la papeleta de las elecciones primarias del estado en 2024. El fallo del tribunal justificó su decisión asegurando que ¨esta es una elección interna del partido para servir a los propósitos internos del partido, y ganar las primarias para la nominación presidencial no coloca a la persona¨ como candidato a presidente de EE. UU. Eso sí, el juez deja la puerta abierta a que los demandantes planteen de nuevo ¨sus reclamos cuando lleguen las elecciones generales¨. Los demandantes ya han avisado que apelarán la decisión y llevarán el caso al Tribunal Supremo de EE UU si es necesario.

A pocos kilómetros del evento al que asistía Trump, sus cinco contrincantes republicanos hacían malabares para aprovechar al máximo los pocos minutos de intervención que les otorgaban a cada uno los moderadores del debate. En este último encuentro, el aborto, tema central de la campaña demócrata para el 2024, ha sido uno de los grandes protagonistas. Sobre todo después de que un día antes, estados puramente republicanos como Ohio votaran a favor de convertir la interrupción del embarazo en un derecho protegido por la Constitución.

Si algo quedó claro el miércoles por la noche es que dentro del Partido Republicano no tienen nada claro como enfocar un tema que se les está yendo de las manos. ¨Ningún presidente republicano puede prohibir abortos¨, llegó a decir Nikki Haley sobre el escenario. La gobernadora de Carolina del Sur ha visto un filón para rascar votos y se ha lanzado a por él sin mirar a los lados. ¨Por mucho que yo sea pro-vida no juzgo a nadie por ser proabortista¨, dij antes de pedir consenso sobre el tema sin proponer una solución real. El mayor contrincante de Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis que hace poco menos de dos meses prohibió el aborto en su estado tras las seis semanas de embarazo, también tiró un poquito del freno, reconociendo que no todos los estados tenían que actuar como el suyo en cuanto a la interrupción del embarazo. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, pasó la pelota a los propios estados, asegurando que ¨confío en que la gente de este país, estado por estado, hará el llamado por sí misma¨.

Israel y Hamás también fueron tema central para los candidatos, donde los cinco oponentes parecían moverse en la misma línea. ¨Le diría a Bibi: termina el trabajo de una vez por todas con estos carniceros¨, dijo DeSantis refiriéndose al primer ministro israelí por su apodo. Nikki Haley, coincidió en el enfoque, ¨lo primero que le dije cuando sucedió fue: termínalos¨. Mayores divisiones hubo en lo que a Ucrania se refiere. Los republicanos quieren detener la ayuda al país invadido por Rusia. El empresario americano Vivek Ramaswamy reconoció que no compra la teoría que vende Ucrania de que este sea un conflicto entre ¨el bien y el mal¨, pero Christie le recordó que ¨la última vez que dimos la espalda a una guerra a tiros en Europa nos permitió ganar solo un par de años, luego 500.000 estadounidenses fueron asesinados en Europa para derrotar a Hitler¨, dijo, ¨no es una elección¨. Por su parte, DeSantis y Scott se mojaron poco en este tema y decidieron desviar la atención a los problemas en la frontera, talón de Aquiles de los demócratas en este momento. ¨No vamos a enviar a sus hijos e hijas a Ucrania¨, aseguró DeSantis, voy a enviar tropas a nuestra frontera sur¨.