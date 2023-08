Trump se entregará este jueves a la Justicia estadounidense

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha confirmado que planea entregarse este jueves en una cárcel del condado de Fulton, en Georgia, tras ser acusado de orquestar un entramado para subvertir los resultados electorales de 2020 en el mencionado estado. Trump ha realizado el anuncio a través de su canal en su propia red social, Truth Social, días después de que los medios estadounidenses informaran de ello por informaciones de fuentes familiarizadas con el plan. "¿Os lo podéis creer? Iré a Atlanta, Georgia, este jueves para ser arrestado por una fiscal que es de izquierda radical, Fani Willis", ha señalado el expresidente, que ha considerado que la magistrada está "haciendo campaña y recaudando dinero para esta caza de brujas". Así, Trump ha manifestado que, en su opinión, este caso "se está realizando en estricta coordinación con el Departamento de Justicia del corrupto Joe Biden" por lo que "se trata de interferencia electoral". Las declaraciones del exmandatario tienen lugar horas después de que su equipo legal haya pactado las condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez se entregue en Georgia, lo que incluirá previsiblemente el pago de una fianza de 200.000 dólares. Además de la fianza económica, la libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o de posibles testigos, lo que podría limitar también su margen de maniobra en las redes sociales, según el portal The Hill. El abogado electoral de Trump John Eastman también está planeando entregarse a las autoridades, sin embargo, sería un día antes que el expresidente, este miércoles, según ha informado la cadena de televisión CNN, que indica que este llegó a un acuerdo de 100.000 dólares. Se espera que otros coacusados sean arrestados esta semana y, posteriormente, liberados bajo condiciones de fianza negociadas previamente. La seguro mediática rendición de Trump en Georgia llega la misma semana en la que se celebra el primer debate republicano de la carrera presidencial de 2024. Sin embargo, el magnate ya ha adelantado que no tiene intención de acudir, si bien podría cambiar de opinión, y en su lugar irá al programa del antiguo presentador de Fox News Tucker Carlson, cuyas entrevistas registran hasta 100 millones de visitas. Trump no solo tiene que hacer frente a las acusaciones de intentar manipular los resultados de las últimas presidenciales, sino a casi cien cargo repartidos en un total de cuatro casos. En el caso de Georgia es señalado como jefe de una "organización criminal" para anular su derrota electoral de 2020.