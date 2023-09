Xóchitl Gálvez, la mujer que desafía a López Obrador en México

Luego de meses de intensa negociación, la oposición mexicana reunida en el llamado Frente Amplio por México, ha decidido postular a Xóchitl Gálvez como su abanderada. De origen humilde y actualmente empresaria trabajó en la administración del primer presidente panista, Vicente Fox, desde el 2003 al 2006 siendo Directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El presidente de México, el populista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha ahorrado palabras de ataques en contra de Gálvez. De hecho, muchos atribuyen el ascenso en la popularidad de la ahora candidata presidencial, al tiempo que le dedica el primer mandatario a su figura y a su carrera política; por cierto, casi siempre en términos peyorativos. En otras palabras, López Obrador ha despertado el interés de un segmento importante de mexicanos que, siendo contrarios a su gobierno, han descubierto una alternativa en la opositora.

El mayor reto de Gálvez será recomponer una importante atomización política en el bando opositor. Adicionalmente, tendrá que enfrentar a todo el aparato del Estado que se encuentra, en su mayoría, a disposición del jefe de gobierno. Así mismo, tendrá que construir un discurso atractivo, novedoso y que ponga el acento en el futuro del país; proponiendo políticas audaces para combatir la delincuencia, que no detiene su ascenso, y para dibujar un país distinto donde no haya víctimas y victimarios y donde el acento, tal y como lo procura el presidente mexicano, no sea la división entre ricos y pobres y entre «la mafia del poder» y su gobierno «cercano a los pobres».

Veremos si Gálvez será capaz de desmontar la fantasía pseudo socialista que intenta imponer AMLO en el país azteca.