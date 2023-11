Una mujer mata a sus hijos recién nacidos y entierra sus cuerpos en el campo "porque no quería ser madre"

La Unidad de Investigación de Mujeres y Jóvenes de la Agencia de Policía de Incheon, en Corea del Sur, ha revelado que una mujer de 30 años ha sido detenida por un doble asesinato después de matar a sus dos hijos recién nacidos (en años diferentes) y enterrarlos en secreto en una montaña. La madre no había registrado los nacimientos de los niños para no ser descubierta y los mató porque "no quería ser madre" tras quedarse embarazada después de acostarse con hombres diferentes.

Según recogen medios locales, la mujer, una madre soltera, está acusada de matar a dos hijos después de que nacieran, unos hechos que ocurrieron varios años atrás. El primero de ellos lo hizo en 2012. La mujer se quedó embarazada de un hombre con el que "solo se acostó una vez" y después tuvo al niño. Pero al recibir el alta, llegó a su casa y decidió asesinarlo. En referencia al crimen, le dijo a la Policía que "el niño lloraba tanto que lo asfixié hasta morir y luego abandoné el cuerpo en la montaña".

Pero tres años más tarde, volvió a quedarse embarazada. Fue un suceso similar, puesto que el padre era otro hombre distinto. Así, cuando dio a luz, lo mató en su vivienda y también lo llevó a otra montaña para asesinarlo.

El Ministerio de Salud y Bienestar y los gobiernos locales llevaron la investigación y gracias a ello, consiguieron descubrir los crímenes de esta mujer. Y es que la madre, para que no se conocieran sus asesinatos, no registró sus nacimientos.

Según el Ministerio de Salud y Bienestar surcoreano, entre los niños nacidos entre 2010 y 2014, hay 9.603 niños que existen sólo con números temporales de recién nacidos en el Sistema Integrado de Gestión de Inmunización de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea.