Por qué el Fujian, el portaaviones más avanzado de China, causa un enorme terror en Taiwán y es "una gran amenaza para la isla"

El conflicto entre China y Taiwán no es siquiera menos que el que mantienen Rusia y Ucrania en Europa. Aunque no se vean bombardeos, ciudades destrozadas y continuos ataques entre ambos países, lo cierto es que los reproches, amenazas e incluso ejercicios e incursiones no han dejado de cesar. Como prueba de esto último, Taipéi ha alertado de que el "Fujian", el portaaviones más avanzado de Pekín, es una "gran amenaza para la isla", advirtiendo además de que Xi Jinping está reforzando sus bases militares en la costa.

El Ministerio de Defensa taiwanés ha señalado así que China está "reforzando su poder aéreo en la costa frente a Taiwán" y ha asegurado que su intención es lograr la reunificación de los territorios "incluso por la fuerza", en caso de que sea necesario.

Así es el Fujian, el portaaviones más avanzado de China: tecnología avanzada que le convierte en un "superportaaviones"

El "Fujian" es el tercer y mayo portaaviones de Pekín. Siendo este el más avanzado, fue botado el año pasado, pero las autoridades chinas no han dicho cuándo entrará en servicio. Con 80.000 toneladas, lleva el nombre de la provincia continental más cercana a Taiwán, y cuenta con un sistema electromagnético de lanzamiento de aviones, lo que hace que sea el primer portaaviones del Ejército Popular de Liberación, ya que esto le convierte en un "superportaviones". Es más avanzado, incluso, que el el Liaoning y el Shandong, que son más pequeños y utilizan rampas de salto menos eficaces para facilitar el despegue de los aviones, explicó Huang Wen-chi, subjefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán.

En este sentido, las autoridades taiwanesas han acusado a Pekín de hacer uso de "entrenamientos y maniobras realistas para reforzar su preparación contra Taiwán". "Los comunistas chinos han estado completando la expansión de sus bases a lo largo de la costa oriental y meridional, alineando nuevos cazas y drones para estacionarlos de forma permanente en estas zonas", ha puntualizado el Ministerio en su Informe de Defensa Nacional.

Además, han advertido de que las frecuentes maniobras militares de China hacia el norte y el sur de Taiwán demuestran "sus esfuerzos por intimidar a Taiwán desde el este como el oeste", tal y como señala el documento. El informe describe las tácticas chinas, métodos "aparentemente no militares utilizados contra Taiwán".