Berlusconi se pronuncia 45 días después de su ingreso hospitalario: “Todavía tengo que recuperar fuerzas”

El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se ha pronunciado este lunes por primera vez desde que fuera ingresado de urgencia hace 45 días en el hospital San Raffaele de Milán, donde fue diagnosticado de leucemia. El magnate y líder de Forza Italia, una de las tres formaciones de derecha que integra el Gobierno de coalición presidido por Giorgia Meloni, asegura encontrarse en mejor estado de salud tras recibir el alta médica el pasado viernes.

“Todavía tengo que recuperar fuerzas, pero es cuestión de tiempo”, reconoció Il Cavaliere en una entrevista en el Corriere della Sera. “Fue duro, pero siempre tuve confianza. Confié, como en otros momentos difíciles, en la ayuda del cielo y en la profesionalidad de los médicos y del personal sanitario de San Raffaele, a quienes nunca dejaré de dar las gracias”.

Berlusconi, de 86 años, fue hospitalizado en abril por problemas cardiovasculares y respiratorios. La agencia de noticias ANSA informó entonces de que el fundador de Mediaset, aquejado de una leucemia mielomonocítica crónica, un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea, se había sometido a un ciclo de quimioterapia. Permaneció en cuidados intensivos más de una semana. Un mes y medio después, ya está en casa.

“Esta vez he vuelto a percibir la amistad y el afecto sincero, a veces incluso conmovedor, de muchas personas, incluso de desconocidos”, trasladó Berlusconi al diario milanés. “Todos los líderes políticos, de la mayoría y de la oposición, me dirigieron palabras de buenos deseos y de ánimo, por lo que les estoy muy agradecido”.

El líder de Forza Italia tuvo palabras de reconocimiento para Matteo Salvini y Giorgia Meloni, sus socios de coalición: “Han estado cerca de mí en las últimas semanas como verdaderos amigos, lo que demuestra que la relación entre nosotros no es sólo política, sino que también está hecha de un profundo vínculo personal”. Pero se refirió especialmente hacia la primera ministra, quien le visitó el domingo en el hospital y le animó en su regreso para “pelear muchas batallas más juntos”.

El magnate, eso sí, quiso marcar distancias con sus respectivas formaciones y defendió el “papel específico” de Forza Italia: “Con el Partido Democrático desplazándose cada vez más a la izquierda y el declive del llamado Tercer Polo, que murió antes incluso de nacer, el espacio del centro se ensancha y Forza Italia lo preside con coherencia, porque somos los únicos verdaderamente liberales, cristianos, europeístas y atlantistas. Somos la única expresión italiana del gran centro de la política europea, el Partido Popular”.

La estrategia de Il Cavaliere pasa por ocupar el centro del tablero. “[El también ex primer ministro Matteo] Renzi dice a menudo las cosas correctas, pero hasta que no saque las consecuencias políticas, eligiendo nuestro término medio, no será posible ir más allá de convergencias ocasionales en el Parlamento”, esbozó Berlusconi, que aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de fuerza y ensalzar a su formación de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales.

“En realidad, nunca he dejado de trabajar, incluso desde cuidados intensivos he mantenido el contacto con los dirigentes de Forza Italia dando indicaciones y sugerencias sobre la campaña electoral para las elecciones municipales”, aseguró Berlusconi. “En este sentido, quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos de los municipios en los que se celebrará la segunda vuelta el próximo domingo y lunes: id a votar, porque sin el voto muere la democracia y muere el futuro de Italia, de vuestras ciudades y de vuestros hijos”.

El exmandatario, criticado recientemente por sus muestras de afecto hacia el presidente ruso Vladimir Putin y sus justificaciones de la invasión de Ucrania, atraviesa graves problemas de salud. En enero, fue ingresado en el mismo centro hospitalario de Milán a causa de una infección de orina, y unos meses antes, por las “secuelas” del Covid que contrajo en septiembre de 2020.