Bruno Lété: "Putin nunca perdona la deslealtad, así que habrá purgas en el aparato de seguridad ruso"

¿Supondrá el motín militar de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios Wagner, el principio del fin del régimen ruso? Bruno Lété, investigador del «think tank» German Marshall Fund, asegura que los conflictos de intereses dentro de las élites rusas son habituales, pero la escala de la insurrección de Wagner ha dañado considerablemente la imagen de Vladimir Putin. El presidente ruso no perdona la deslealtad, afirma el analista, quien anticipa posibles purgas dentro del aparato de seguridad ruso.

¿Resurgirá Prigozhin para enfrentarse a Putin y a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu?

No creo que Prigozhin tuviera como objetivo un verdadero golpe de Estado. Su acción está supuestamente relacionada con la preocupación de que el grupo de Wagner iba a ser disuelto a partir del 1 de julio por el Ministerio de Defensa ruso. Prigozhin habría perdido mucha influencia y dinero. Por lo tanto, creo que simplemente estamos viendo a dos oligarcas, Putin y Prigozhin, haciendo uso de la fuerza para proteger sus propios intereses. Esto no es inusual en Rusia, pero la escala de este tipo de conflictos entre rivales oligarcas no se ha visto desde hace tiempo.

¿Cree que existe un pacto secreto entre el presidente ruso y el jefe de Wagner con medidas que desconocemos?

Los pactos o acuerdos no tienen valor fijo en Rusia. Los acuerdos pueden utilizarse para engañar, o quedan obsoletos una vez que cambian el equilibrio de poder y los intereses propios. Si Prigozhin puede demostrar que sigue siendo valioso para el Kremlin, quizá se le permita continuar con sus negocios como de costumbre. Sin embargo, también sabemos que Putin nunca perdona la deslealtad. De ahí la cuestión nada clara de si se han retirado o no los cargos penales contra Prigozhin.

¿Ordenará Putin el asesinato de Prigozhin? ¿Qué puede hacer ahora el oligarca ruso?

No cabe duda de que la imagen de Putin ha quedado dañada. Su régimen ha sido desestabilizado y todo el mundo en Rusia está observando. Para demostrar su poder, creo que en las próximas semanas podemos esperar que Putin ordene purgas en todos los estratos del aparato de seguridad del país, incluidos el FSB y el Ministerio de Defensa.

¿Cree que los altos mandos militares apoyarán a Putin en un posible golpe de Estado?

Creo que el sábado quedó claro que las estructuras militares rusas están del lado de Putin. En este momento no se puede garantizar un futuro cambio de actitud en el interior de la cúpula militar rusa.

¿Cómo puede aprovecharse Ucrania de la confusión rusa?

La cuestión clave es si el caos interno en Rusia provocará alteraciones en la vertical de mando del Ejército ruso sobre el terreno en Ucrania. Si se nombran nuevos líderes militares, el Ejército ruso podría tener problemas de comunicación e implementación. Obviamente, las acciones de Prigozhin también deben suponer un duro golpe para la moral de las tropas rusas en Ucrania. Y sobre todo, ¿serán leales a las órdenes de Moscú todos los antiguos mercenarios de Wagner que ahora se ven obligados a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso? En este sentido, Ucrania podría tener ventaja y beneficiarse de la confusión.