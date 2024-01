Buscan a un hombre sospechoso de apuñalar a 11 personas "al azar" en Estambul

Las fuerzas de seguridad de Estambul (Turquía) buscan a un hombre sospechoso de haber apuñalado al menos a 11 personas en distintos puntos de la ciudad, a las que elegía "al azar" y sin seguir un patrón claro.

Según informan el Daily Mail y varios usuarios de redes sociales, el hombre ha estado merodeando por las calles de Esenyurt, al este de Estambul, y apuñalando una por una a las víctimas. Entre los apuñlados hay almenos un menor.

Una cámara de seguridad ha captado cómo el supuesto asaltante entra en un local, apuñala a una persona y sale del establecimiento blandiendo el cuchillo. Después huye del lugar.

La información no ha sido confirmada aún por fuentes oficiales, aunque el Dailu Mail cita a un medio local, Milliyet, a quien una de las víctimas, Mehmut Ustel, declaró: "Mientras iba por la calle, una persona se me acercó. Sacó un cuchillo y al principio pensé que estaba de broma. Pero me lo clavó en la pierna y huyó. No le había visto nunca".

Las víctimas, según este diario, han sido trasladadas de urgencia al cercano hospital estatal Esenyurt Necmi Kadıoğlu, aunque los médicos dicen que las vidas de los heridos no corren peligro.

La policía está peinando la zona y revisando las cámaras de seguridad en busca de pistas.