Caída de la libra: “El gran problema es la retórica de Boris Johnson”

La libra esterlina está en caída libre por la perspectiva de un posible Brexit sin acuerdo. Ante este escenario, preguntamos al experto Costas Milas, profesor de Finanzas en la Universidad de Liverpool, sobre el panorama económico en Reino Unido y el impacto o no de la llegada de Boris Johnson al Número 10. El profesor asegura que “es la retórica de Boris Johnson el gran problema”.

¿Está la libra en caída libre por la perspectiva de un Brexit sin acuerdo?

En gran medida sí. Boris Johnson comenzó como primer ministro con una referencia a la llamada factura de divorcio del Brexit de 39 mil millones de libras (unpos 42,5 mil millones de euros). Es sorprendente que en su primer discurso como «premier» diera a entender que la postura de Reino Unido es la de estar listo para ignorar sus compromisos financieros en caso de un Brexit sin acuerdo. ¿Cómo de tranquilizador puede ser, en plenos esfuerzos del país por firmar acuerdos comerciales con el resto del mundo, que el primer ministro declare que está listo para ignorar los existentes compromisos financieros internacionales? No obstante, la factura de los 39 mil millones de libras representa el 0,27% del PIB anual de la UE (basado en datos de 2018). No es tan grande como Johnson lo hace parecer. En cualquier caso, los inversores están preocupados de que al utilizar un lenguaje de «No Acuerdo», Johnson, ya sea intencionado o no, causará que se salga de la UE sin acuerdo lo que el Banco de Inglaterra ve que dañará la economía gravemente. Con razón los inversores están vendiendo libra esterlina.

El hecho de que Johnson sea el primer ministro, ¿tiene un impacto negativo en la economía británica?

¡Sí y no! Es la retórica de Johnson sobre que no habrá acuerdo la que es el gran problema. No hay que olvidar que la libra ya estaba cayendo durante la mayor parte del referéndum de la UE y al final del Gobierno de Theresa May (junio de 2019). A los inversores les preocupa que el Gabinete de Johnson está formado por mayoría de conservadores «brexiters» que comparten el mismo punto de vista, principalmente que un no acuerdo no sería malo para la economía de Reino Unido. En otras palabras, no habrá ninguna negociación sana dentro del Gabinete británico sobre el enorme riesgo de un Brexit sin acuerdo.

¿Se resolverá realísticamente el asunto del «backstop» con Irlanda antes del 31 de octubre?

Johnson cree que sí. La mayoría de nosotros, no. Es la divergencia de posturas lo que hace un Brexit sin acuerdo más probable que antes. Es irrelevante si el Brexit sin acuerdo ocurre por accidente. Si sucede, Reino Unido sufrirá mucho. Los líderes de la UE dicen que están listos para un Brexit sin acuerdo. Ningún país de la Unión Europea está «a salvo» de las consecuencias. Todos lo sufriremos.