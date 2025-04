EE UU calcula el coste de hacerse con el control de Groenlandia

A pesar del repetido rechazo tanto de Groenlandia como de Dinamarca, la Casa Blanca ha comenzado a preparar una estimación de lo que costaría a Estados Unidos hacerse con el control de la mayor isla del mundo, según aseguran varias fuentes al diario "Washington Post". El periódico informa que se trata del intento más concreto hasta la fecha de la Casa Blanca de convertir en realidad el repetido deseo de Donald Trump.

Dinamarca contribuye anualmente a la economía de Groenlandia con algo más de 4.000 millones de coronas danesas (unos 520 millones de euros), una suma equivalente a aproximadamente la mitad de los ingresos públicos de Groenlandia. La propuesta que ahora está desarrollando la Casa Blanca significaría un apoyo anual significativamente mayor para Groenlandia que el que ofrece el Gobierno de Copenhague.

"Esto es mucho más alto. El mensaje es 'le pagaremos más que Dinamarca'", explica la fuente al "Washington Post". La Casa Blanca espera, según el diario, que los costes se compensen con los ingresos minerales y los impuestos provenientes de las actividades comerciales.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha viajado a Groenlandia para una visita de dos días a la isla. Durante su visita, entre otras cosas, debatirá sobre la cooperación entre Dinamarca y Groenlandia con Jens-Frederik Nielsen, el recién nombrado primer ministro de Groenlandia. “Para mí es importante poder visitaros lo antes posible”, afirmó Frederiksen el sábado.

El anuncio de la visita de Frederiksen se produjo el día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitara una base militar estadounidense en Groenlandia. "Mi mensaje a Dinamarca es que no han hecho un buen trabajo para el pueblo de Groenlandia", aseguró, afirmando que Estados Unidos haría que Groenlandia fuera un lugar más seguro.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, espera reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en una reunión de la OTAN esta semana, según confirmó su ministerio en medio de tensiones por la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de tomar Groenlandia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés dijo inicialmente que la reunión, que se realizaría al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, estaba programada, antes de aclarar que ese no era el caso. "Se está trabajando en una posible reunión entre Lars Løkke Rasmussen y Marco Rubio en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas", afirmó el ministerio en un comunicado posterior.

Pero a pesar de las tensas relaciones entre ambos países por el territorio autónomo danés de Groenlandia, el ministerio precisó que "no está previsto discutir ni sobre Groenlandia ni sobre el Ártico". "Se espera que tanto la situación en Ucrania como la seguridad de Europa estén en la agenda, temas que también se prevé que se discutan en la propia reunión de la OTAN", añadió.

Trump afirma que Estados Unidos necesita la enorme isla ártica para su seguridad y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para protegerla. "Conseguiremos Groenlandia. Sí, al 100 por ciento", dijo Trump el domingo a la cadena de televisión NBC News.

El nuevo primer ministro de Groenlandia dijo posteriormente que el territorio autónomo decidirá su propio futuro y no pasará a formar parte de Estados Unidos. "El presidente Trump dice que Estados Unidos 'obtendrá Groenlandia'. Seamos claros: Estados Unidos no obtendrá Groenlandia. No pertenecemos a nadie más. Nosotros decidimos nuestro propio futuro", dijo Jens-Frederik Nielsen en una publicación de Facebook.