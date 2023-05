¿Es cierto que en Australia se gana gran cantidad de dinero trabajando? Esta ha sido la respuesta de una tiktoker española

Cada vez son más los jóvenes que se aventuran a irse a vivir durante un tiempo al extranjero con el objetivo de trabajar y ganar más dinero de lo que tendrían si se quedarían en España. A menudo, Australia se presenta como un país muy accesible donde se consigue trabajo rápido y donde se pueden ganar grandes sumas de dinero. Sin embargo, ¿es esto cierto?

Hace un tiempo, La Razón se hacía eco de dos personas que contaron su historia en Australia por TikTok. Los mismos explicaban que los empleadores podían pagar 19 euros la hora como mínimo. De hecho, el tiktoker argentino tenía hasta tres trabajos y aseguraba que al final de la jornada había ganado más de 250 euros por 9 horas de trabajo. Estas eran sus experiencias, pero la pregunta es... ¿Le ocurre lo mismo a todo el mundo? ¿Todo el mundo que se aventura a ir a vivir a Australia acaba ganando grandes cantidades de dinero?

Esto es lo que ha conseguido ahorrar esta joven española viviendo 8 meses en Australia

Pues bien, ahora otra chica española, Alba Rodríguez, ha querido compartir su relato también sobre lo que ha conseguido ahorrar en Australia durante 8 meses que lleva viviendo allí. Una pregunta que muchas personas le hacían por lo que dice la joven en el vídeo de TikTok y que por fin ha decidido resolver.

Como ella misma dice, ha preferido no hacer "declaraciones" al respecto y, por el contrario, ha aportado a su vídeo otro elemento que le da mucho más valor: el saldo actual de su cuenta bancaria. "Yo os dejo aquí mi cuantía, mi cuenta bancaria actual y ya vosotros sacáis conclusiones".

Tal y como promete, al final del vídeo muestra sus ahorros en la aplicación del banco australiano. Tras el apartado "available" que significa dinero disponible, hay 144,67 dólares australianos, lo que equivaldría a 88,13 euros. Como crédito disponible tiene 170,10 dólares australianos lo que equivale a 103,62 euros.

El vídeo ya cuenta con más de 100.000 reproducciones y es que son muchos los jóvenes que están interesados en irse a vivir al extranjero para ganar más dinero. Pero, ¿es cierto todo lo que se cuenta? Aunque no hay una opinión como tal de esta joven española, ha preferido ser sincera y mostrar su ahorro total tras estar viviendo 8 meses en Australia. Un ahorro que no llega a los 90 euros. No obstante, prefiere tomárselo con humor y por ello el pie de su vídeo es "montada en el dólar".