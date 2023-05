Trabajadores en Australia revelan sus increíbles sueldos: "260 euros por 9 horas de trabajo"

Una vez más, en España, se han vuelto virales unos vídeos de dos personas que trabajan en Australia y revelan cuanto cobran en dicho país. Vídeos que han llamado mucho la atención de los demás usuarios debido a sus altos sueldos comparados con los de nuestro país.

El mínimo que pagan por hora en Australia es de 19 euros la hora

La tiktoker 'Follow the sun family' es una "familia nómada" española, tal y como ella cuenta en su descripción de la red social, y que ahora mismo reside en Australia junto con su pareja y sus dos hijos pequeños. Ella abrió el debate sobre los salarios en Australia respondiendo a la pregunta de un seguidor.

Así confesó que en Australia "el mínimo por hora que te pueden pagar son 21 dólares", cifra que equivale a 19 euros la hora. Sin embargo, no dio más detalles sobre su trabajo o su salario.

Quien sí dio detalles al respecto fue 'Pico La Furia', un argentino afincado en Australia. Él trabaja como transportista de mudanzas y equipa los pisos vacíos con muebles nuevos para que estén listos para la venta. Al final del vídeo, el usuario presume de que ha cobrado 32 dólares por hora y tras un trabajo de 9 horas, hace un total de 288 dólares que equivalen a 260 euros.

Sin embargo, no es todo oro lo que reluce. Puesto que aunque los sueldos sean más altos, las viviendas y la alimentación también tiene un precio más elevado. Además, la mujer explica en su vídeo también que si tienes un contrato "casual" con una empresa, el trabajador puede doblar las 38 horas semanales, es decir, hacer un total de 76 horas por semana.

De hecho, cuenta el caso de dos compañeros suyos y asegura que trabajan "18 horas al día": "Empiezan a las 3 de la mañana en una panadería y terminan después de las cenas en un restaurante y en el medio, jardinería".

La tiktoker asevera que "el principio es muy duro en Australia", aunque también presume de ello: "Sé que voy a recuperar todo el dinero que he invertido y sé que de aquí a x meses voy a tener dinero suficiente como para decir 'ya estoy relajada'".

Confiesa que hace estos vídeos explicativos porque muchas personas le escriben cuando llegan a Australia y le dicen que no encuentran trabajo o que no ganan el suficiente dinero como para pagar el alquiler. A lo que ella les responde que "la realidad es muy dura porque es muy duro emigrar".

No obstante, anima a ir a todos aquellos que están pensado en mudarse a Australia y les da un consejo: "Ven con un colchón (económico) lo suficientemente grande como para no agobiarte cuando al cabo de pagar en el primer mes todo lo que vas a tener que pagar no te quedes sin dinero".

Otros casos: "500 euros al día" siendo enfermera

A raíz de estos vídeos, ha habido otros usuarios de la plataforma que, a través de comentarios, han compartido también sus experiencias y sus sueldos en Australia.

Por ejemplo, el caso de una joven española que es enfermera: "Yo estoy cobrando de enfermera 80 dólares (por hora). Unos 500€ al día".

'Pico La Furia' también compartió un reto por TikTok en el que consistía trabajar los 30 días seguidos de abril para saber cuánto dinero generaba en ese mes. "10.127 dólares", que equivale a 9.200 euros. Sin embargo, tuvo que alternar tres trabajos para ello: "Uber, mudanzas y en construcciones".

No obstante, se vuelve a insistir en el hecho de que no es oro todo lo que reluce. Pues el tiktoker explica que este sueldo de 9.200 euros lo ganó por 328 horas trabajadas, cuando en España solo se pueden trabajar 40 horas semanales como máximo, lo que haría en el mes un total de 160 horas.

En el mismo vídeo también muestra los gastos que tuvo durante ese mes. En el alquiler mensual gastó 1225 dólares, que equivalen a 1113 euros y en supermercado y comidas gastó alrededor de 290 dólares, unos 260 euros. Además, el usuario argentino explica que en Australia hay que pagar el 15% de impuestos del dinero generado.